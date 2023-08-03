В Роспотребнадзоре заявили о вреде арбуза для здоровья человека

Арбуз, несмотря на его полезные для организма свойства, может принести и вред, если в нем содержатся нитраты, рассказала «Парламентской газете» начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

© Газета.Ru

По ее словам, в Роспотребнадзоре часто обнаруживают нитраты в арбузах ранних сортов, которые были выращены в июне-июле. Она отметила, что обычному человеку будет сложно распознать нитратный арбуз по внешним качествам. Поэтому эксперт советует обращать внимание на то, продаются ли в одной партии как небольшие, так и чрезмерно огромные плоды. Это может указывать на то, что их перекормили нитратами, химическими средствами и подкормками.

«Поэтому мы отбираем бахчевые для исследования обязательно разных размеров. Из одной партии берем самый маленький, средний и самый большой, чтобы получить достоверную информацию в целом по партии», — уточнила Раева.

Потребление арбуза с нитратами может грозить человеку расстройством желудка, иногда в сопровождении с тошнотой, рвотой, диареей. Если в плодах содержится большое количество селитры, человек может столкнуться с сердечной симптоматикой и нарушением дыхания, добавила эксперт.