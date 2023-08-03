Эксперты рассказали, как правильно хранить дыню

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить дыню
Дома хранить дыню рекомендуется в темном и прохладном месте на мягкой поверхности. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на специалистов Роскачества.
По их словам, в домашних условиях целая дыня хранится примерно в течение 1 недели. Держать ее следует вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, так как тепло может ускорить процесс созревания.
Разрезанный плод, в свою очередь, можно хранить только в холодильнике. В противном случае мякоть быстро заветрится и станет непригодной для употребления. Кусочки дыни при этом рекомендуется накрыть пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой. В таком виде дыня может храниться до 3-х суток.
В Роскачестве также рассказали, как выбрать вкусную и спелую дыню. Для этого там посоветовали ориентироваться на цвет, кожуру и запах.
"В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице – признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно хранить картофель.