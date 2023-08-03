Эксперты рассказали, как правильно хранить дыню

"В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице – признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах".