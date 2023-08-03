Почему надо варить суп на втором бульоне
В Роспотребнадзоре порекомендовали варить суп на втором бульоне. Но самое главное и первое, о чём нужно подумать, — это основа. Куда важнее, из чего будет ваш суп. В полезном и ингредиенты соответствующие. Издание Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказало, как сохранить побольше пользы в процессе приготовления и почему первые блюда хорошо сказываются на организме.
Почему нужно есть суп?
Для начала лучше вспомнить, какое питание самое полезное для человека? Сбалансированное. Вот и суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Но, разумеется, не каждый соответствует этим качествам — важно, из чего он будет и каким способом приготовите.
Польза правильного супа
Принято считать, что первое блюдо в обед нужно есть, потому что оно тёплое и жидкое, а это хорошо для желудка. Так и есть. Но плюсов гораздо больше.
- Не только жидкая консистенция, но и варёные овощи и мясо готовят желудок к приёму более тяжелой пищи.
- Продукты, которые варили, сохраняют больше полезных веществ.
- После отваривания организм лучше усваивает белки.
- Суп быстро усваивается организмом.
- Есть согревающие свойства.
- Помогает нормализовать артериальное давление.
- Восстанавливает баланс жидкости.
- Улучшает самочувствие и общий тонус.
- Ну и в конце-то концов — конечно, помогает утолить голод.
Какой суп чем хорош?
Будем учитывать только распространённые у нас — каждый из них полезен по своему.
- Овощной способствует похудению и очищению организма, плюс активизирует обмен веществ.
- Куриный заставляет желудок работать, затормаживает инфекционные процессы и помогает в лечении простудных заболеваний.
- Гороховый улучшает обмен веществ и помогает при похудении.
- Молочный богат аминокислотами и белками, благоприятно действует на слизистую желудка. Он особенно полезен детям и пожилым.
5 правил приготовления полезного супа
Для того чтобы все ингредиенты в готовом блюде сохранили максимум пользы, запомните это:
- Варить суп на втором бульоне;
- В процессе снимать жир;
- Солить, когда вода начнёт закипать;
- Добавлять специи и различные травы;
- Варить на слабом огне и без крышки.
Обязательно ли есть суп каждый день?
Острой необходимости в этом нет, заявил диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.
Он порекомендовал не заставлять себя есть супы, если они вам не нравятся, — организму хуже не станет. Объясняется это тем, что пищеварительная система человека отлично справляется и с твёрдой пищей.
Есть суп регулярно — больше традиция, при этом в некоторых странах люди вообще не привыкли к такому и прекрасно живут, не жалуясь на здоровье, отметил врач.
«Если съесть блюдо, приготовленное из ингредиентов для супа, но без жидкости, то можно получить то же количество питательных веществ, что и из супа. Однако мы не берём в расчёт костные бульоны, которые варятся долго и содержат дополнительные питательные вещества», — сказал Жиляев.