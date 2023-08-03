Почему надо варить суп на втором бульоне

В Роспотребнадзоре порекомендовали варить суп на втором бульоне. Но самое главное и первое, о чём нужно подумать, — это основа. Куда важнее, из чего будет ваш суп. В полезном и ингредиенты соответствующие. Издание Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказало, как сохранить побольше пользы в процессе приготовления и почему первые блюда хорошо сказываются на организме.

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Почему нужно есть суп?

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Для начала лучше вспомнить, какое питание самое полезное для человека? Сбалансированное. Вот и суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Но, разумеется, не каждый соответствует этим качествам — важно, из чего он будет и каким способом приготовите.

Польза правильного супа

Принято считать, что первое блюдо в обед нужно есть, потому что оно тёплое и жидкое, а это хорошо для желудка. Так и есть. Но плюсов гораздо больше.

Не только жидкая консистенция, но и варёные овощи и мясо готовят желудок к приёму более тяжелой пищи.

Продукты, которые варили, сохраняют больше полезных веществ.

После отваривания организм лучше усваивает белки.

Суп быстро усваивается организмом.

Есть согревающие свойства.

Помогает нормализовать артериальное давление.

Восстанавливает баланс жидкости.

Улучшает самочувствие и общий тонус.

Ну и в конце-то концов — конечно, помогает утолить голод.

Какой суп чем хорош?

Будем учитывать только распространённые у нас — каждый из них полезен по своему.

Овощной способствует похудению и очищению организма, плюс активизирует обмен веществ.

Куриный заставляет желудок работать, затормаживает инфекционные процессы и помогает в лечении простудных заболеваний.

Гороховый улучшает обмен веществ и помогает при похудении.

Молочный богат аминокислотами и белками, благоприятно действует на слизистую желудка. Он особенно полезен детям и пожилым.

5 правил приготовления полезного супа

Для того чтобы все ингредиенты в готовом блюде сохранили максимум пользы, запомните это:

Варить суп на втором бульоне;

В процессе снимать жир;

Солить, когда вода начнёт закипать;

Добавлять специи и различные травы;

Варить на слабом огне и без крышки.

Обязательно ли есть суп каждый день?

Острой необходимости в этом нет, заявил диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев.

Он порекомендовал не заставлять себя есть супы, если они вам не нравятся, — организму хуже не станет. Объясняется это тем, что пищеварительная система человека отлично справляется и с твёрдой пищей.

Есть суп регулярно — больше традиция, при этом в некоторых странах люди вообще не привыкли к такому и прекрасно живут, не жалуясь на здоровье, отметил врач.