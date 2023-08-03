Мясной салат с баклажанами: полезный летний обед
Мясной салат с баклажанами – идеальное блюдо для летнего дня. С его приготовлением справится кто угодно. Благодаря мясу в составе, салат позволяет почувствовать сытость. При этом овощи помогают достичь гармонии и избежать переедания, поэтому даже после трапезы вы будете чувствовать легкость.
Теплый салат с баклажанами отлично разнообразит привычный будничный рацион, а также станет прекрасным дополнением к меню во время праздника.
Подробнее о том, как приготовить салат – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Баклажан – 1 ш;
- Помидоры – 3 шт;
- Петрушка – несколько веточек;
- Стейк из говядины – 1 шт;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Оливковое масло – 3 ст. ложки + для жарки;
- Жидкий мед – 0,5 ч. ложки;
- Красный винный уксус – 1 ст. ложка;
Приготовление
1. Нарежьте баклажан кружочками, а помидоры полукольцами среднего размера. Нарубите петрушку.
2. Посолите и поперчите стейк с обеих сторон.
3. Добавьте масло в сковороду и разогрейте его на огне выше среднего. Обжаривайте мясо по несколько минут с каждой стороны. После этого выложите мясо на тарелку и прикройте его фольгой.
Вместо обычной сковороды можно также использовать сковороду гриль.
4. Вновь добавьте немного масла на сковороду и обжарьте кусочки баклажана до румяной корочки. Переложите баклажан на бумажные полотенца.
5. Нарежьте мясо соломкой, а кружочки баклажана полукольцами.
6. Отправьте в тарелку говядину, овощи и зелень. Посолите и поперчите салат.
7. Приготовьте заправку: смешайте три столовых ложки оливкового масла с уксусом и медом. Полейте салат заправкой.
8. Подавайте мясной салат с баклажанами сразу к столу – он должен быть еще теплым. Приятного аппетита!