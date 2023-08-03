Мясной салат с баклажанами: полезный летний обед

Мясной салат с баклажанами – идеальное блюдо для летнего дня. С его приготовлением справится кто угодно. Благодаря мясу в составе, салат позволяет почувствовать сытость. При этом овощи помогают достичь гармонии и избежать переедания, поэтому даже после трапезы вы будете чувствовать легкость.

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Теплый салат с баклажанами отлично разнообразит привычный будничный рацион, а также станет прекрасным дополнением к меню во время праздника.

Подробнее о том, как приготовить салат – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Баклажан – 1 ш;

Помидоры – 3 шт;

Петрушка – несколько веточек;

Стейк из говядины – 1 шт;

Перец черный молотый – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Оливковое масло – 3 ст. ложки + для жарки;

Жидкий мед – 0,5 ч. ложки;

Красный винный уксус – 1 ст. ложка;

Приготовление

1. Нарежьте баклажан кружочками, а помидоры полукольцами среднего размера. Нарубите петрушку.

2. Посолите и поперчите стейк с обеих сторон.

3. Добавьте масло в сковороду и разогрейте его на огне выше среднего. Обжаривайте мясо по несколько минут с каждой стороны. После этого выложите мясо на тарелку и прикройте его фольгой.

Вместо обычной сковороды можно также использовать сковороду гриль.

4. Вновь добавьте немного масла на сковороду и обжарьте кусочки баклажана до румяной корочки. Переложите баклажан на бумажные полотенца.

5. Нарежьте мясо соломкой, а кружочки баклажана полукольцами.

6. Отправьте в тарелку говядину, овощи и зелень. Посолите и поперчите салат.

7. Приготовьте заправку: смешайте три столовых ложки оливкового масла с уксусом и медом. Полейте салат заправкой.