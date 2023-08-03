Как выбрать вкусный арбуз, его калорийность, польза и вред

Мало что может разочаровать больше, чем разрезанный арбуз, который оказался безвкусным. Чтобы никогда не корить себя за то, что вы купили невкусный арбуз, да еще и с трудом принесли его домой, научитесь правильно их выбирать. О том, как выбрать арбуз, какая у него калорийность, а также чем он полезен – читайте в материале «Рамблера».

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Несколько простых визуальных и звуковых индикаторов — это все, что вам нужно, чтобы каждый раз выходить из продуктового магазина с самой сладкой и ароматной добычей.

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Посмотрите на полосы

Цвет арбуза помогает указать на спелость плода. Стоит выбирать те арбузы, у которых четкие и последовательные полосы на кожуре. Они должны быть темно-зелеными и кремовыми/светло-желтыми. Если арбуз очень блестит, скорее всего, он недозрелый.

Найдите полевое пятно

Осмотрите свой арбуз и найдите на поверхности большое обесцвеченное пятно, также известное как полевое пятно.

Это показывает, каким местом арбуз «сидел» на земле во время созревания. Как правило, цвет пятна должен быть кремово-желтым или почти оранжевым, что указывает на его насыщенный аромат. Если оно белое или светло-желтое, лучше выбирайте другой, потому что такой цвет может говорить о том, что арбузу не хватает аромата.

Не зеленый стебель

Чтобы выбрать созревший арбуз, необходимо осмотреть его стебель, который должен быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель может означать, что арбуз еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладости.

Постучите по арбузу

Постукивание по арбузу может действительно помочь вам выбрать лучший. Слегка постучите по нему и прислушайтесь к звуку. Если он звучит глубоко и глухо, в фрукте больше воды и, вероятно, он более спелый. Напротив, если стук звучит пронзительнее и плотнее, это может означать, что его кожура слишком толстая и арбуз не полностью созрел до своего оптимального состояния.

Проверить наличие паутинок

Прожилки, похожие на паутинки, являются индикаторами очень сладкого арбуза. Эти прожилки показывают, где сахар просачивается из него.

Сила тяжести

В поднятом состоянии хорошие арбузы должны казаться тяжелее, чем выглядят. Чем тяжелее он относительно своего размера, тем выше содержание воды, а значит выше сладость.

Круглая форма

Ищите арбуз более круглой и ровной формы, а не овальный. Круглые арбузы слаще, а овальные, как правило, водянистые и менее ароматные. Кроме того, обязательно осмотрите поверхность на наличие комочков неправильной формы. Их не должно быть.

Правильный сезон

Как бы вам ни хотелось есть арбуз круглый год, лучшее время для покупки — разгар сезона. Пик созревания арбузов в России приходится на середину августа. В это время арбузы уже достигают максимальной стадии роста и наполняются всеми необходимыми микроэлементами.

Пищевая ценность и калорийность арбуза

Арбуз, один из самых популярных летних фруктов, он содержит мало калорий и много воды. Это также отличный источник витаминов А и С и ликопина, при этом он менее кислый, чем цитрусовые и помидоры — другие богатые этими веществами плоды.

Одна чашка нарезанного кубиками арбуза (152 г) содержит 46 калорий, 0,9 г белка, 11,5 г углеводов и 0,2 г жира.

Калорийность : 46

Жир : 0,2 г

Натрий : 1,5 мг

Углеводы : 11,5 г

Клетчатка : 0,6 г

Сахара : 9,4 г

Белок : 0,9 г

Витамин С : 12,3 мг

Витамин А : 42,6 мкг

Ликопин : 6890 мкг

Углеводы в арбузе — это в основном сахара с небольшим количеством клетчатки. Половину сахара составляет фруктоза, четверть — глюкоза и менее четверти — сахароза.

1 чашка нарезанного кубиками арбуза (152 г) содержит 0,6 г клетчатки, 9,4 г сахара, 11,5 г общих углеводов, 10,9 г чистых углеводов.

1 долька арбуза среднего размера (286 г) содержит 1,1 г клетчатки, 17,7 г сахара, 21,6 г общих углеводов, 21 г чистых углеводов.

Арбуз имеет гликемический индекс (ГИ) 76. Это означает, что его употребление может привести к более быстрому повышению уровня сахара в крови, чем продукты с более низким ГИ.

Витамины и минералы

Полностью спелый красный арбуз содержит больше питательных веществ, чем менее спелый. Одна порция арбуза является хорошим источником витамина С и витамина А , обеспечивая значительный процент суточной нормы.

Витамин С способствует заживлению ран и может обладать антивозрастными и иммуностимулирующими свойствами, а вот витамин А важен для здоровья глаз.

Калории

Одна чашка арбуза, нарезанного кубиками или шариками, содержит около 46 калорий. Одна долька содержит примерно 86 калорий.

Борется с обезвоживанием

Правильно названный арбуз почти на 92% состоит из воды, что делает его «увлажняющим» продуктом . Если вам или вашим детям трудно пить достаточно воды, особенно в жаркие летние дни, попробуйте съедать несколько порций арбуза. Вместе с нужной водой вы получите дополнительные микроэлементы.

Снижает кровяное давление

Арбуз обладает антиоксидантной силой, поскольку является отличным источником ликопина, каротиноидного фитонутриента, который, как показали исследования, может помочь снизить или предотвратить высокое кровяное давление.

Снижает риск инфекций и рака

Другие антиоксиданты в арбузе включают флавоноиды, каротиноиды и тритерпеноиды. Они восстанавливают клетки и могут помочь снизить риск инфекций и некоторых видов рака.

Способствует снижению веса

В небольшом исследовании выяснилось, что люди. Съедающие арбуз чувствовали себя более сытыми, чем те, кто ел печенье. Результаты также показали снижение массы тела, индекса массы тела, соотношения талии и бедер и артериального давления.

Побочные эффекты