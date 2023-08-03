Эндокринолог отметила повышение уровня глюкозы в крови из-за арбуза

«Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».