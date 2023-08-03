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Роспотребнадзор рассказал, где не стоит покупать арбузы

В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что продажа бахчевых культур должна осуществляться исключительно при наличии официальных документов на продукцию.

Роспотребнадзор рассказал, где не стоит покупать арбузы
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В документах должно быть подтверждение качества и безопасности товара, а именно декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы.

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Кроме этого, товар не должен продаваться с земли и находиться рядом с автодорогами. Место торговли должно быть ограждено и находится под навесом. А сама продукция должна быть под тентом и храниться на специальных стеллажах.

В ведомстве также добавили, что продавец обязан работать в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес, ФИО продавца, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца.

Ранее диетолог объяснила, почему не стоит покупать арбузы до сезона.

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