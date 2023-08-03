Роспотребнадзор рассказал, где не стоит покупать арбузы

В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что продажа бахчевых культур должна осуществляться исключительно при наличии официальных документов на продукцию.

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В документах должно быть подтверждение качества и безопасности товара, а именно декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы.

Кроме этого, товар не должен продаваться с земли и находиться рядом с автодорогами. Место торговли должно быть ограждено и находится под навесом. А сама продукция должна быть под тентом и храниться на специальных стеллажах.