Роспотребнадзор рассказал, где не стоит покупать арбузы
В управлении Роспотребнадзора по Московской области заявили, что продажа бахчевых культур должна осуществляться исключительно при наличии официальных документов на продукцию.
В документах должно быть подтверждение качества и безопасности товара, а именно декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы.
Кроме этого, товар не должен продаваться с земли и находиться рядом с автодорогами. Место торговли должно быть ограждено и находится под навесом. А сама продукция должна быть под тентом и храниться на специальных стеллажах.
В ведомстве также добавили, что продавец обязан работать в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес, ФИО продавца, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца.