В каких продуктах содержится много железа? Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
«Лента.ру» публикует список продуктов, в которых содержится больше всего железа
Железо — важный минерал, без которого человеческий организм не может нормально функционировать. Оно помогает поддерживать работу иммунной системы, желудочно-кишечного тракта, но самое главное — входит в состав гемоглобина, который переносит кислород к тканям, а потом выводит углекислый газ. Дефицит железа в организме негативно влияет на общее самочувствие и может привести к серьезным нарушениям здоровья.
«Лента.ру» рассказывает, как этого избежать.
Функции железа в организме
Способствует насыщению крови кислородом
Основная функция железа — облегчить гемоглобину перенос кислорода. Кроме того, железо участвует в формировании миоглобина — белка, который накапливает кислород и поставляет его скелетным и сердечным мышцам.
Отвечает за эффективность и энергичность
Будучи помощником в транспортировке кислорода к мышцам и мозгу, железо играет важную роль в поддержании физической и умственной активности. Нехватка железа в организме может привести к снижению концентрации и выносливости, а также к раздражительности и упадку сил.
Укрепляет иммунную систему
Железо входит в состав важных ферментов и потому участвует в процессах метаболизма и утилизации токсинов, а также поддерживает работу поджелудочной и щитовидной желез. Это необходимо для регулирования общего самочувствия человека.
Поддерживает здоровый внешний вид
Железо помогает синтезировать коллаген и серотонин — вещества, необходимые для здоровья и красоты волос, ногтей и кожи.
Суточная норма потребления железа
Говоря о суточной потребности в железе, важно учитывать возраст, пол и состояние здоровья конкретного человека. Например, детям необходимо больше железа, чем взрослым, так как во время роста организма полезные вещества расходуются быстрее.
Согласно исследованиям американских врачей, ребенку в возрасте 4-8 лет требуется 10 миллиграммов железа; 9-13 лет — 8 миллиграммов. С началом менструации девочки-подростки нуждаются в большем количестве железа, поэтому во взрослом возрасте суточная потребность их организма в железе почти вдвое превышает мужскую.
С 19 до 50 лет женщинам необходимо получать 18 миллиграммов железа ежедневно, в то время как мужчинам — всего 8 миллиграммов.
После наступления менопаузы ежедневная норма железа для женщин приравнивается к мужской.
В некоторые периоды жизни человеку требуется больше железа, чем обычно, например, при беременности и кормлении, а также при некоторых заболеваниях. В этом случае важно проконсультироваться с врачом и скорректировать дозу железа.
Симптомы дефицита железа
Нутрициолог Айгуль Арсаева выделяет несколько основных симптомов, которые чаще всего сигнализируют о нехватке железа в организме.
Основные признаки дефицита железа в организме:
- слабость, быстрая утомляемость, сонливость;
- одышка, учащенное сердцебиение; ослабление внимания, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности;
- сухая, бледная кожа;
- снижение иммунитета, аппетита, эмоционального тонуса.
Исследователи также добавляют к этому списку следующие признаки:
- головокружение, шум в ушах и головные боли;
- ломкость волос и ногтей, изменения в их структуре (например, появление вогнутых участков на ногтевой пластине);
- изменения вкуса и обоняния;
- сухость или жжение в полости рта, язвы на слизистой, трещины в уголках рта;
- частые инфекционные заболевания.
Пациентам, у которых диагностировали железодефицитную анемию (ЖДА), обычно назначают диету, включающую продукты с высоким содержанием железа, а также препараты железа, которые можно принимать как в виде таблеток, так и путем внутримышечных или внутривенных инъекций.
Чем опасен дефицит железа?
Недостаток железа в организме может значительно ухудшить самочувствие человека. На начальной стадии, которая развивается, как правило, из-за неправильного питания или обильных кровотечений, дефицит железа даст о себе знать головными болями и повышенной утомляемостью. Если вовремя не решить эту проблему, запасы железа будут истощаться, что в конечном итоге приведет к железодефицитной анемии — заболеванию, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов.
ЖДА в запущенной форме беременным женщинам она грозит изменением тонуса мускулатуры матки и задержкой развития плода.
По статистике, которую приводит в своем исследовании кандидат медицинских наук Светлана Гуцуляк, железодефицитная анемия занимает первое место среди 38 самых распространенных заболеваний человека и является самой частой формой из всех видов анемий.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), железодефицитной анемией страдают 1,8 миллиарда человек от общего населения Земли, а 3,6 миллиарда — имеют латентный дефицит железа.
В России, по данным различных авторов, железодефицитная анемия выявляется у 6-30 процентов населения.
Кто наиболее подвержен риску развития дефицита железа?
Как уже было отмечено, с нехваткой железа может столкнуться любой человек, однако существуют категории граждан, которые всегда находятся в группе риска.
Кто наиболее предрасположен к развитию дефицита железа?
Беременные женщины. Во время беременности женский организм производит гораздо большее количество эритроцитов для плода, что увеличивает потребность в дополнительном питании или добавочном железе. Недостаток железа во время беременности может привести к преждевременным родам или рождению ребенка с низкой массой тела, поэтому железо регулярно включается в состав витаминов для беременных. Зарубежные центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют всем беременным женщинам дополнительно принимать 30 миллиграммов железа в день.
Менструирующие женщины. Особенно это касается тех женщин, у которых во время менструации наблюдаются обильные и длительные кровотечения (более семи дней).
Дети грудного и раннего возраста имеют высокую потребность в железе в связи с быстрым ростом и формированием организма.
Пожилые люди. Они находятся в зоне риска, так как часто неправильно питаются и больше других подвержены хроническим воспалительным заболеваниям, которые могут привести к анемии.
Вегетарианцы. Люди, которые выбирают не употреблять в пищу богатые железом продукты питания (мясо, рыбу, птицу), также могут страдать от анемии.
Спортсмены-бегуны. Бег может вызывать незначительные желудочно-кишечные кровотечения, при которых эритроциты разрушаются с большей скоростью. Женщины, занимающиеся бегом на выносливость, находятся в группе повышенного риска.
В каких продуктах содержится много железа?
Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать железо, поэтому ему нужно получать его из еды. Существует гемовое и негемовое железо: первое содержится только в продуктах животного происхождения, а второе — в продуктах и растительного, и животного происхождения (поскольку животные потребляют растительную пищу).
Продукты, богатые гемовым железом:
- яйца;
- субпродукты (печень, почки, сердца);
- красное мясо; рыба, икра и морепродукты;
- молочные продукты.
Продукты, богатые негемовым железом:
- кунжут;
- морская капуста;
- тыквенные семечки;
- бобовые (особенно чечевица);
- крупы;
- фрукты и зелень.
Что может мешать усвоению железа из продуктов?
«На усвоение железа из продуктов могут влиять как пищевые факторы, с которыми легко бороться, изменив свои привычки, так и серьезные нарушения здоровья», — рассказывает Айгуль Арсаева.
Простые рецепты блюд из продуктов с содержанием железа
Печеночные оладьи
Ингредиенты для печеночных оладий:
- свиная/куриная/говяжья печень — 500 граммов;
- яйцо — 1 штука;
- мука — 2-3 столовые ложки;
- черный перец, соль — по вкусу.
Как приготовить печеночные оладьи?
- Нарежьте печень крупными кусочками и измельчите блендером вместе с яйцом.
- Добавьте перец и муку и перемешайте так, чтобы не осталось комков.
- Разогрейте масло на среднем огне и постепенно выкладывайте печеночную массу, формируя ее в оладьи.
- Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности.
Котлеты с овощами
Ингредиенты для котлет с овощами:
- говядина и свинина — 500 граммов;
- белокочанная капуста — 200 граммов;
- красный перец — 1 штука; салат — 100 граммов;
- морковь — 1 штука;
- кабачок — 0,5 штуки;
- лук репчатый — 2 штуки;
- яблоко — 1 штука;
- сливочное масло — 30 граммов;
- соль, перец — по вкусу.
Как приготовить котлеты с овощами?
- Овощи очистите от кожуры и натрите на терке. Лишнюю влагу отожмите.
- Порежьте говяжье и свиное мясо небольшими кусочками и пропустите через мясорубку.
- Добавьте соль и перец, перемешайте и отбейте.
- Соедините фарш с измельченными овощами.
- Сформируйте из фарша и овощей котлеты. Обжаривайте в течение 10 минут с каждой стороны на среднем огне в смеси растительного и сливочного масел.
- Для гарнира нарежьте яблоки тонкими ломтиками и обжарьте их в течение 3 минут на той же сковороде, где жарились котлеты.
- Выложите все на тарелку и украсьте листьями салата.
Салат с красной рыбой, брокколи и шпинатом
Ингредиенты для салата с красной рыбой, брокколи и шпинатом:
- красная рыба — 200 граммов;
- брокколи — 150 граммов;
- авокадо — 1 штука;
- шпинат — 100 граммов;
- кунжут — 1 чайная ложка;
- лимонный сок — 2 чайных ложки;
- яблочный уксус — 1 чайная ложка;
- перец, соль, масло — по вкусу.
Как приготовить салат с красной рыбой, брокколи и шпинатом?
- Обжарьте красную рыбу на растительном масле.
- Выложите на тарелку, порежьте и сбрызните лимонным соком.
- Разделите брокколи на соцветия и ошпарьте их кипятком.
- Почистите и порежьте авокадо.
- Смешайте все ингредиенты и добавьте кунжут.
- Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте салат.