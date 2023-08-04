Топ продуктов с высоким содержанием железа

«Лента.ру» публикует список продуктов, в которых содержится больше всего железа

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Железо — важный минерал, без которого человеческий организм не может нормально функционировать. Оно помогает поддерживать работу иммунной системы, желудочно-кишечного тракта, но самое главное — входит в состав гемоглобина, который переносит кислород к тканям, а потом выводит углекислый газ. Дефицит железа в организме негативно влияет на общее самочувствие и может привести к серьезным нарушениям здоровья.

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Функции железа в организме

Способствует насыщению крови кислородом

Основная функция железа — облегчить гемоглобину перенос кислорода. Кроме того, железо участвует в формировании миоглобина — белка, который накапливает кислород и поставляет его скелетным и сердечным мышцам.

Отвечает за эффективность и энергичность

Будучи помощником в транспортировке кислорода к мышцам и мозгу, железо играет важную роль в поддержании физической и умственной активности. Нехватка железа в организме может привести к снижению концентрации и выносливости, а также к раздражительности и упадку сил.

Укрепляет иммунную систему

Железо входит в состав важных ферментов и потому участвует в процессах метаболизма и утилизации токсинов, а также поддерживает работу поджелудочной и щитовидной желез. Это необходимо для регулирования общего самочувствия человека.

Поддерживает здоровый внешний вид

Железо помогает синтезировать коллаген и серотонин — вещества, необходимые для здоровья и красоты волос, ногтей и кожи.

Суточная норма потребления железа

Говоря о суточной потребности в железе, важно учитывать возраст, пол и состояние здоровья конкретного человека. Например, детям необходимо больше железа, чем взрослым, так как во время роста организма полезные вещества расходуются быстрее.

Согласно исследованиям американских врачей, ребенку в возрасте 4-8 лет требуется 10 миллиграммов железа; 9-13 лет — 8 миллиграммов. С началом менструации девочки-подростки нуждаются в большем количестве железа, поэтому во взрослом возрасте суточная потребность их организма в железе почти вдвое превышает мужскую.

С 19 до 50 лет женщинам необходимо получать 18 миллиграммов железа ежедневно, в то время как мужчинам — всего 8 миллиграммов.

После наступления менопаузы ежедневная норма железа для женщин приравнивается к мужской.

В некоторые периоды жизни человеку требуется больше железа, чем обычно, например, при беременности и кормлении, а также при некоторых заболеваниях. В этом случае важно проконсультироваться с врачом и скорректировать дозу железа.

Симптомы дефицита железа

Нутрициолог Айгуль Арсаева выделяет несколько основных симптомов, которые чаще всего сигнализируют о нехватке железа в организме.

Основные признаки дефицита железа в организме:

слабость, быстрая утомляемость, сонливость;

одышка, учащенное сердцебиение; ослабление внимания, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности;

сухая, бледная кожа;

снижение иммунитета, аппетита, эмоционального тонуса.

Sarah Chai / Pexels

Исследователи также добавляют к этому списку следующие признаки:

головокружение, шум в ушах и головные боли;

ломкость волос и ногтей, изменения в их структуре (например, появление вогнутых участков на ногтевой пластине);

изменения вкуса и обоняния;

сухость или жжение в полости рта, язвы на слизистой, трещины в уголках рта;

частые инфекционные заболевания.

Пациентам, у которых диагностировали железодефицитную анемию (ЖДА), обычно назначают диету, включающую продукты с высоким содержанием железа, а также препараты железа, которые можно принимать как в виде таблеток, так и путем внутримышечных или внутривенных инъекций.

Чем опасен дефицит железа?

Недостаток железа в организме может значительно ухудшить самочувствие человека. На начальной стадии, которая развивается, как правило, из-за неправильного питания или обильных кровотечений, дефицит железа даст о себе знать головными болями и повышенной утомляемостью. Если вовремя не решить эту проблему, запасы железа будут истощаться, что в конечном итоге приведет к железодефицитной анемии — заболеванию, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов.

ЖДА в запущенной форме беременным женщинам она грозит изменением тонуса мускулатуры матки и задержкой развития плода.

По статистике, которую приводит в своем исследовании кандидат медицинских наук Светлана Гуцуляк, железодефицитная анемия занимает первое место среди 38 самых распространенных заболеваний человека и является самой частой формой из всех видов анемий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), железодефицитной анемией страдают 1,8 миллиарда человек от общего населения Земли, а 3,6 миллиарда — имеют латентный дефицит железа.

В России, по данным различных авторов, железодефицитная анемия выявляется у 6-30 процентов населения.

Кто наиболее подвержен риску развития дефицита железа?

Как уже было отмечено, с нехваткой железа может столкнуться любой человек, однако существуют категории граждан, которые всегда находятся в группе риска.

Кто наиболее предрасположен к развитию дефицита железа?

Беременные женщины. Во время беременности женский организм производит гораздо большее количество эритроцитов для плода, что увеличивает потребность в дополнительном питании или добавочном железе. Недостаток железа во время беременности может привести к преждевременным родам или рождению ребенка с низкой массой тела, поэтому железо регулярно включается в состав витаминов для беременных. Зарубежные центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют всем беременным женщинам дополнительно принимать 30 миллиграммов железа в день.

Менструирующие женщины. Особенно это касается тех женщин, у которых во время менструации наблюдаются обильные и длительные кровотечения (более семи дней).

Дети грудного и раннего возраста имеют высокую потребность в железе в связи с быстрым ростом и формированием организма.

Пожилые люди. Они находятся в зоне риска, так как часто неправильно питаются и больше других подвержены хроническим воспалительным заболеваниям, которые могут привести к анемии.

Вегетарианцы. Люди, которые выбирают не употреблять в пищу богатые железом продукты питания (мясо, рыбу, птицу), также могут страдать от анемии.

Спортсмены-бегуны. Бег может вызывать незначительные желудочно-кишечные кровотечения, при которых эритроциты разрушаются с большей скоростью. Женщины, занимающиеся бегом на выносливость, находятся в группе повышенного риска.

В каких продуктах содержится много железа?

Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать железо, поэтому ему нужно получать его из еды. Существует гемовое и негемовое железо: первое содержится только в продуктах животного происхождения, а второе — в продуктах и растительного, и животного происхождения (поскольку животные потребляют растительную пищу).

Продукты, богатые гемовым железом: яйца;

субпродукты (печень, почки, сердца);

красное мясо; рыба, икра и морепродукты;

молочные продукты.

Продукты, богатые негемовым железом:

кунжут;

морская капуста;

тыквенные семечки;

бобовые (особенно чечевица);

крупы;

фрукты и зелень.

Что может мешать усвоению железа из продуктов?

«На усвоение железа из продуктов могут влиять как пищевые факторы, с которыми легко бороться, изменив свои привычки, так и серьезные нарушения здоровья», — рассказывает Айгуль Арсаева.

Простые рецепты блюд из продуктов с содержанием железа

Печеночные оладьи

Ингредиенты для печеночных оладий:

свиная/куриная/говяжья печень — 500 граммов;

яйцо — 1 штука;

мука — 2-3 столовые ложки;

черный перец, соль — по вкусу.

Как приготовить печеночные оладьи?

Нарежьте печень крупными кусочками и измельчите блендером вместе с яйцом. Добавьте перец и муку и перемешайте так, чтобы не осталось комков. Разогрейте масло на среднем огне и постепенно выкладывайте печеночную массу, формируя ее в оладьи. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до готовности.

Котлеты с овощами

Ингредиенты для котлет с овощами:

говядина и свинина — 500 граммов;

белокочанная капуста — 200 граммов;

красный перец — 1 штука; салат — 100 граммов;

морковь — 1 штука;

кабачок — 0,5 штуки;

лук репчатый — 2 штуки;

яблоко — 1 штука;

сливочное масло — 30 граммов;

соль, перец — по вкусу.

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Как приготовить котлеты с овощами?

Овощи очистите от кожуры и натрите на терке. Лишнюю влагу отожмите. Порежьте говяжье и свиное мясо небольшими кусочками и пропустите через мясорубку. Добавьте соль и перец, перемешайте и отбейте. Соедините фарш с измельченными овощами. Сформируйте из фарша и овощей котлеты. Обжаривайте в течение 10 минут с каждой стороны на среднем огне в смеси растительного и сливочного масел. Для гарнира нарежьте яблоки тонкими ломтиками и обжарьте их в течение 3 минут на той же сковороде, где жарились котлеты. Выложите все на тарелку и украсьте листьями салата.

Салат с красной рыбой, брокколи и шпинатом

Ингредиенты для салата с красной рыбой, брокколи и шпинатом:

красная рыба — 200 граммов;

брокколи — 150 граммов;

авокадо — 1 штука;

шпинат — 100 граммов;

кунжут — 1 чайная ложка;

лимонный сок — 2 чайных ложки;

яблочный уксус — 1 чайная ложка;

перец, соль, масло — по вкусу.

Как приготовить салат с красной рыбой, брокколи и шпинатом?