Эксперты рассказали о полезных свойствах молодых овощей

Летом на прилавках волгоградцы традиционно могут найти свежий урожай огурцов, редиса, капусты, чеснока, картофеля, кабачков и многого другого. Специалисты отмечают, что есть овощи важно именно в сезон сбора урожая. В это время они представляют наибольшую пользу для организма.

© Волгоградская правда

Так, молодой картофель содержит массу калия и витамина С. Кроме того, в молодых плодах больше воды и меньше крахмала – за счет этого картофель можно назвать диетическим продуктом. При этом в прошлогодних плодах концентрация витаминов и минералов оказывается существенно ниже, а некоторые овощи могут копить и вредные вещества. В картофеле со временем становится больше соланина – ядовитого вещества, которое может вызвать проблемы с желудком и раздражение пищевода.

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, это происходит и с другими овощами, например с баклажанами и стручковым перцем.

Специалисты называют лето идеальным временем для капусты. Молодая капуста на 90% состоит из воды, не горчит, богата калием, витаминами С, А, В, Р, К, а также витамином U. При этом она практически не содержит сахарозу и крахмал, поэтому представляет особую ценность для диабетиков.