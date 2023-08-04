Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

Во избежание проблем с пищеварением шашлык лучше не запивать пивом, крепким алкоголем и некоторыми другими напитками, считает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

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Запивание приготовленного на углях мяса слишком холодными напитками представляет опасность для пищеварительной системы, так как может спровоцировать спазм желчного протока, объяснила Кашух. Таким образом, по ее словам, из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво.

Также гастроэнтеролог предупредила, что с шашлыком лучше не сочетать любые крепкие спиртные напитки.