Эксперты рассказали, как правильно выбирать дыню

Роспотребнадзор: выбирать дыню нужно по звуку и цвету
Дыня — это любимое лакомство многих людей. Но зачастую бывает так, что красивый на вид плод оказывается невкусным внутри. URA.RU рассказывает, как правильно выбирать, хранить и есть дыню.
Как выбрать качественную и спелую дыню
Чтобы выбрать хорошую дыню, Роспотребндзор рекомендует соблюдать несколько пунктов:
- По упругости. Слегка сдавите дыню, спелый плод должен пружинить. Если же на ощупь дыня напоминает твердый арбуз, то она недоспела. Также, если на кожуре после нажатия остаются следы от пальцев, то плод перезрел или слишком долго лежал на прилавке;
- По звуку и цвету. Не стоить стучать по дыне, это может повредить тонкую кожуру. Достаточно несильно хлопнуть по плоду рукой. Если раздается глухой звук — плод зрелый, если звонкий, немного хрустящий — плод недозрел. Окраска кожуры может рассказать о том, была ли повреждена дыня при перевозке или хранении. Нормой считается только одно маленькое круглое пятно немного светлее оттенка самой дыни.
Как правильно есть и хранить дыню
- Поначалу кажется, что дыню можно спокойно есть, просто разрезав и удалив семена. Но даже тут есть важные аспекты:
- Перед употреблением обязательно нужно хорошо промыть плод под теплой водой с мылом. Это действие поможет избавиться от токсинов, которые содержатся на кожуре;
- Нельзя хранить разрезанную дыню в тепле или при комнатной температуре. Недоеденный плод нужно немедленно убрать в холодильник;
- Не стоит употреблять дыню в сочетании с холодной водой, молоком, алкоголем и кисломолочными продуктами, так как есть риск получить расстройство желудка. Однако научных доказательств к этому факту нет;
- Не рекомендуется употреблять дыню людям, страдающим сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам;
- Дыня сама по себе очень тяжелый продукт, именно поэтому лучшее время для ее употребления — в промежутках между приемами пищи. Но не нужно есть ее на голодный желудок или сразу после еды.