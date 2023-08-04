Эксперты рассказали, где нужно собирать грибы

Отмечается, что грибы растут в любых лесопосадках. Однако стоит выбирать те места, где нет автомобильных трасс, железных дорог и промышленных предприятий.

В смешанных лесах с преобладанием берез растут волнушки, грузди и подберезовики. В лесу с лиственными деревьями чаще встречаются подосиновики, опята и сыроежки. В сосновых лесах чаще встречаются рыжики, а в низинах и оврагах растет моховик. Белые грибы растут там, где нет подлеска, так как им нужно солнце и теплая почва.