Кунжутное масло: полезные свойства и правильное употребление
Кунжутное масло получают в ходе прессования обжаренных семян кунжута. Оно содержит в себе уникальные питательные вещества и пользуется популярностью в кулинарии и фармацевтике. Далее расскажем про его полезные свойства и правила применения.
Полезные свойства кунжутного масла
Нормализует обмен веществ, помогает расщеплять холестериновые бляшки, очищает сосуды, улучшает качество крови, обладает противоопухолевыми свойствами. Оно содержит растительные лигнаны – аналоги женских гормонов, которые способствуют улучшению гормонального баланса и решению ряда сексуальных проблем, в том числе при лечении мастопатии.
Кунжутное масло омолаживает клетки, укрепляет иммунную систему, регулирует кислородный обмен и способствует снижению избыточной массы тела. Благодаря своим противовоспалительным свойствам кунжутное масло используется при простудных заболеваниях.
Перечислим и другие достоинства:
- Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и препятствует развитию атеросклероза, предотвращая образование жировых бляшек на стенках вен и капилляров.
- Снижает уровень холестерина в плазме крови, уменьшает выработку холестерина в печени и нормализует артериальное давление.
- Восполняет потребность организма в минеральных веществах.
- Оказывает положительное влияние на состояние волос и ногтей.
- Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает слабительным действием, помогает при геморрое и запорах.
- Очищает организм от токсинов и вредных веществ. Насыщает нервную систему рибофлавином и тиамином, что улучшает работу нервной системы и помогает организму бороться с напряжением и стрессом.
- Бета-ситостерин, входящий в состав семян кунжута, способствует обменным процессам в организме и способствует снижению веса.
- Повышает активность ферментов печени, расщепляющих жирные кислоты.
- Подавляет аппетит и препятствует перееданию.
- Образует соединения энтеродиолы и энетеролактоны, обладающие антиканцерогенной активностью.
- Способствует улучшению дыхания при астме и заболеваниях легких.
- Оздоравливает кожу, улучшает цвет лица, улучшает структуру эпидермиса и разглаживает морщины.
Применение кунжутного масла в медицине
1. Вспомогательная терапия для суставов и костей
Кунжутное масло полезно в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата. Его антиоксидантные свойства уменьшают воспаление и поддерживают здоровье суставов и костей.
2. Улучшение пищеварения и обмена веществ
Употребление кунжутного масла способствует улучшению пищеварения и обмена веществ. Оно поддерживает здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.
3. Потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в кунжутном масле, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня холестерина в крови и улучшения кровообращения.
Кулинарное применение кунжутного масла
Данное масло обладает насыщенным ореховым вкусом и ароматом и прекрасно подходит для приготовления широкого спектра блюд, в том числе азиатской и средиземноморской кухни.
Масло можно добавлять в салатные заправки, маринады для мяса, соусы и пасты. Его также можно использовать для жарки с перемешиванием и во фритюре.
Ограничения и возможные побочные эффекты
1. Аллергические реакции.
У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на кунжутное масло, поэтому перед его использованием следует провести тест на аллергию.
2. Высокая калорийность и влияние на массу тела
Кунжутное масло содержит много калорий, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно людям, следящим за своей массой тела.
3. Взаимодействие с лекарственными средствами
Перед использованием кунжутного масла в медицинских целях, особенно в качестве лечебного средства, необходимо проконсультироваться с врачом для исключения взаимодействия с принимаемыми лекарственными препаратами.
Как правильно принимать кунжутное масло
В целом рекомендуется принимать кунжутное масло, не превышая 1 столовой ложки в день. Масло можно добавлять в салаты и соусы или принимать с водой.
Для наружного применения кунжутное масло можно наносить на кожу или волосы в чистом виде, а также добавлять в косметические средства. Перед широким применением рекомендуется провести аллергопробу, особенно для людей с чувствительной кожей.
Подведем итог
Кунжутное масло – ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Однако, как и любой другой продукт, оно должно применяться умеренно, с учетом индивидуальных особенностей. Если кунжутное масло планируется использовать в медицинских целях, в частности для лечения некоторых заболеваний, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.