Кунжутное масло: полезные свойства и правильное употребление

Кунжутное масло получают в ходе прессования обжаренных семян кунжута. Оно содержит в себе уникальные питательные вещества и пользуется популярностью в кулинарии и фармацевтике. Далее расскажем про его полезные свойства и правила применения.

© Клео.Ру

Полезные свойства кунжутного масла

Видео дня

Нормализует обмен веществ, помогает расщеплять холестериновые бляшки, очищает сосуды, улучшает качество крови, обладает противоопухолевыми свойствами. Оно содержит растительные лигнаны – аналоги женских гормонов, которые способствуют улучшению гормонального баланса и решению ряда сексуальных проблем, в том числе при лечении мастопатии.

Кунжутное масло омолаживает клетки, укрепляет иммунную систему, регулирует кислородный обмен и способствует снижению избыточной массы тела. Благодаря своим противовоспалительным свойствам кунжутное масло используется при простудных заболеваниях.

Перечислим и другие достоинства: Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и препятствует развитию атеросклероза, предотвращая образование жировых бляшек на стенках вен и капилляров.

Снижает уровень холестерина в плазме крови, уменьшает выработку холестерина в печени и нормализует артериальное давление.

Восполняет потребность организма в минеральных веществах.

Оказывает положительное влияние на состояние волос и ногтей.

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает слабительным действием, помогает при геморрое и запорах.

Очищает организм от токсинов и вредных веществ. Насыщает нервную систему рибофлавином и тиамином, что улучшает работу нервной системы и помогает организму бороться с напряжением и стрессом.

Бета-ситостерин, входящий в состав семян кунжута, способствует обменным процессам в организме и способствует снижению веса.

Повышает активность ферментов печени, расщепляющих жирные кислоты.

Подавляет аппетит и препятствует перееданию.

Образует соединения энтеродиолы и энетеролактоны, обладающие антиканцерогенной активностью.

Способствует улучшению дыхания при астме и заболеваниях легких.

Оздоравливает кожу, улучшает цвет лица, улучшает структуру эпидермиса и разглаживает морщины.

Применение кунжутного масла в медицине

1. Вспомогательная терапия для суставов и костей

Кунжутное масло полезно в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата. Его антиоксидантные свойства уменьшают воспаление и поддерживают здоровье суставов и костей.

2. Улучшение пищеварения и обмена веществ

Употребление кунжутного масла способствует улучшению пищеварения и обмена веществ. Оно поддерживает здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

3. Потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в кунжутном масле, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня холестерина в крови и улучшения кровообращения.

Кулинарное применение кунжутного масла

Данное масло обладает насыщенным ореховым вкусом и ароматом и прекрасно подходит для приготовления широкого спектра блюд, в том числе азиатской и средиземноморской кухни.

Масло можно добавлять в салатные заправки, маринады для мяса, соусы и пасты. Его также можно использовать для жарки с перемешиванием и во фритюре.

Ограничения и возможные побочные эффекты

1. Аллергические реакции.

У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на кунжутное масло, поэтому перед его использованием следует провести тест на аллергию.

2. Высокая калорийность и влияние на массу тела

Кунжутное масло содержит много калорий, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах, особенно людям, следящим за своей массой тела.

3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Перед использованием кунжутного масла в медицинских целях, особенно в качестве лечебного средства, необходимо проконсультироваться с врачом для исключения взаимодействия с принимаемыми лекарственными препаратами.

Как правильно принимать кунжутное масло

В целом рекомендуется принимать кунжутное масло, не превышая 1 столовой ложки в день. Масло можно добавлять в салаты и соусы или принимать с водой.

Для наружного применения кунжутное масло можно наносить на кожу или волосы в чистом виде, а также добавлять в косметические средства. Перед широким применением рекомендуется провести аллергопробу, особенно для людей с чувствительной кожей.

Подведем итог