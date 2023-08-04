Названы продукты для укрепления нервной системы

Зелень является незаменимым для укрепления нервной системы продуктом. Об этом рассказал «Ленте.ру» нейрохирург Илья Алмазов.

© Lenta.ru

По его словам, для нервной системы полезнее всего витамины группы В, витамин К, лютеин, магний, калий, Омега-3 жирные кислоты и фолат. В листовой зелени содержатся многие из них: фолиевая кислота, витамин С и магний. Фолиевая кислота является водорастворимым витамином и одним из витаминов группы В, необходимых для правильного развития нервной трубки. Ее необходимо принимать всем беременным женщинам.

Видео дня

Магний помогает успокоить нервную систему и эффективен при лечении мигрени и тревожных расстройств

Тыквенные семечки, продолжает нейрохирург, — содержат полезные жиры, магний, цинк и витамин Е. Они богаты незаменимыми жирными кислотами, необходимыми для правильного функционирования нервной системы. Тыквенные семечки также содержат магний, который помогает от тревоги и депрессии. Кроме того, они богаты цинком, важным минералом для развития и функционирования нейронов, и витамином Е, мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Дефицит цинка связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Полезные для нервной системы антиоксиданты (антоцианы, флавоноиды) содержатся в чернике, добавил нейрохирург. Антоцианы, по его словам, защищают клетки от повреждений, а флавоноиды уменьшают воспаление. Также черника — источник витамина С, магния и калия.

Черника помогает улучшить когнитивные функции и память, снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что для нервной системы полезен и авокадо, так как он богат мононенасыщенными жирами, защищающими нервные клетки. Фрукт также содержит витамины Е и В6, важные для здоровой работы нервов. Кроме того, авокадо — источник калия, который необходим для правильной нервной передачи.

«Гранаты — богатый источник антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Кроме того, в гранатах есть соединения, способствующие росту и регенерации нервов», — заключил нейрохирург.