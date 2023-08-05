Эксперты Роскачества рассказали о пользе сома

В Роскачестве рассказали, что регулярное употребление рыбы благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Например, сом богат лизином, витамином А и омега-кислотами, в нем много легкоусвояемого белка и мало калорий.

В мясе сома мало костей, оно нежное и мягкое. Сом является источником витамина В12. В 100 граммах этой рыбы содержится 120% от суточной нормы потребления и других витаминов группы В. Из жирорастворимых витаминов следует отметить витамин А (50 МЕ на 100 граммов) и витамин D (500 МЕ на 100 граммов). Доминирующими микро- и макроэлементами являются железо, фосфор и калий. Мясо сома богато селеном, в 100 граммах мяса содержится более 25% от рекомендованной суточной нормы потребления. В жире содержатся мононенасыщенные (олеиновая кислота и омега-6) и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Сом, как и другая рыба, является источником протеинов, необходимых для выработки коллагена, отвечающего за упругость кожи. Кроме этого, повышенное содержание протеинов в блюдах из сома делает их незаменимым помощником для людей, желающих набрать мышечную массу.

Мясо сома - низкокалорийный продукт. Оно содержит всего около 115 калорий на 100 граммов. Сом не содержит углеводов и дает долгое чувство насыщения. 150–200 граммов сома с овощами – это оптимальный обед или ужин для летнего дня. Такая еда содержит немного калорий, но массу питательных веществ, легко усваивается и дает достаточно энергии для активной работы.