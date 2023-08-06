Самый вкусный летний десерт: видеорецепт

Летом особенно хочется чего-то легкого, воздушного и вкусного. Конечно, торты со сливочным кремом на десерт для жаркого вечера кажутся "неподъемными", поэтому нужно искать разумные альтернативы.

Стоит выбирать из исходных данных. Летом полки магазинов завалены сезонными фруктами...Так почему бы не использовать их во благо своим вкусовым рецепторам и кулинарным способностям.

Например, можно приготовить сочную и хрустящую галету, которая сама выглядит как лето.

Чтобы приготовить фруктовую галету, вам понадобится 200 грамм муки, 120 грамм сливочного масла, пять столовых ложек ледяной воды, щепотка соли, а также несколько абрикосов или слив и сахар по вкусу. Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт.