Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин

Увеличение потребления растворимой клетчатки до 30 граммов в день не только поможет уменьшить запоры, но и способствует детоксикации печени.

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Именно с токсичностью печени, по мнению врача-диетолога Василисы Пономаревой, может быть связан высокий уровень холестерина, поскольку холестерин удаляется из организма именно через печень.

В этой связи Пономарева особенно рекомендует овес - он поможет снизить уровень холестерина из-за содержания в нем бета-глюкана, который является разновидностью клетчатки.

"60 граммов овсяных отрубей в день могут помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина) холестерина и липидов в крови из-за содержащихся в них бета-глюканов", - рассказала диетолог изданию "МедикФорум".

Овсянку врач рекомендует есть на завтрак. При этом чем менее обработан овес, тем больше в нем содержится бета-глюканов, которые обладают свойствами снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, подчеркнула эксперт.

Среди других продуктов, богатых клетчаткой, медик перечислила ячмень, коричневый рис, брокколи, капусту, темно-зеленые листовые овощи.