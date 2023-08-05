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Для идеальных выходных: четыре рецепта выпечки с персиками

Сезон фруктов и ягод так недолог, поэтому даже в жару хочется порадовать родных какой-то особенной выпечкой. Предлагаем рецепты пирогов с персиками, поверьте, приготовление не займет много времени, а домашние будут довольны.

Для идеальных выходных: четыре рецепта выпечки с персиками
© Eva.ru

Творожная галета с персиками

Ингредиенты

Для основы

  • 100 г сливочного масла
  • 150 г творога
  • 150 г муки
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1 небольшое яйцо

Для начинки и украшения:

6 небольших персиков

Для смазывания 1 желток

Для посыпки

  • пару ложек сахара
  • 0,5 ч.л. корицы
  • Кунжут

Процесс приготовления

  1. В глубокую миску положить муку, соль, творог и охлажденное сливочное масло, порезанное на кусочки. Все порубить ножом или перемешать рукой так, чтобы получилась крошка.
  2. Добавить яйцо и быстро вымесить тесто. Убрать в холод на 30-60 минут.
  3. Разогреть духовку до 180С.
  4. Раскатать тесто в пласт 0,5 см между двумя листами пекарской бумаги.
  5. В центр выложить дольки персиков, посыпать сахаром, корицей.
  6. Аккуратно загнуть и закрепить края, смазать их желтком и посыпать кунжутом для красоты (по желанию).
  7. Выпекать при 180С 30-40 минут.

Воздушный пирог с персиками

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • Натертая кожура половины лимона
  • 200 г сахара
  • 250 г маскарпоне (сметана/сливки)
  • 280 г муки
  • 1 пакетик (16 гр.) разрыхлителя
  • 3 персика
  • Сахарная пудра

Процесс приготовления

  1. Разбейте 4 яйца во вместительную чашу. Добавьте натертую кожуру половины лимона (только желтую часть). Перемешайте с помощью миксера.
  2. Добавьте сахар, маскарпоне, муку и постепенно разрыхлитель. Продолжайте размешивать миксером до однородного состояния (без комочков).
  3. Теперь приготовьте и помойте персики. Разрежьте 1 персик на кусочки, добавьте в полученное тесто и хорошо перемешайте. Тесто для пирога готово! Предварительно смажьте форму (диаметром 24 см) сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выкладываем его в форму для выпечки.
  4. Теперь порежьте на тонкие дольки остальные персики и положите их на поверхность пирога. Сверху слегка посыпьте сахаром.
  5. Выпекайте пирог из персиков в уже разогретой духовке примерно 45 минут без вентиляции при температуре 180С, с вентиляцией при 170С. Время приготовления зависит от вашей духовки.
  6. По готовности дайте пирогу остыть, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Тарт с персиками и голубым сыром

Ингредиенты

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 3 ст.л. миндальной муки
  • 4 ст.л. сахара
  • 600 г персиков или нектаринов
  • 100 сыра с голубой плесенью

Процесс приготовления

  1. Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.
  2. Персики помыть, высушить и нарезать на половинки или четвертинки, в зависимости от размера.
  3. Духовку разогреть до 180С.
  4. Тесто раскатать в прямоугольник, переложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки, при желании обрезать лишнее тесто, чтобы получились ровные края и сделать надрезы вдоль краев теста, отступая по 1 см от края, чтобы при выпечке бортики у пирога поднялись. Получившийся прямоугольник равномерно посыпать миндальной мукой и 2 ст.л. сахара.
  5. Сверху аккуратно разложить персики, сверху посыпать еще 2 ст.л. сахара и покрошить голубой сыр.
  6. Выпекать около 30 минут до золотистой корочки и мягкости персиков.

Безглютеновый персиковый крамбл

Ингредиенты

  • 40 г миндальной муки
  • 30 г кукурузной муки
  • 30 г безглютеновой смеси
  • 3 г разрыхлителя
  • 15 г сиропа топинамбура
  • 15 г кокосового масла
  • 20-30 г растительного молока
  • 2 средних персика

Процесс приготовления

  1. Персик нарезать небольшими кусочками.
  2. В отдельной миске смешать 3 вида муки и разрыхлитель, добавить растопленное кокосовое масло и сироп, перетереть тесто ложкой.
  3. Частями ввести растительное молоко, тесто должно крошиться, не быть влажным и липким. Получившееся тесто визуально разделить на 3 части.
  4. 1 часть крошки из теста высыпать на дно формы, сверху выложить слой нарезанных персиков, слой крошки, еще один слой персиков и присыпать сверху крошкой из теста.
  5. Отправить в разогретую до 170С духовку выпекаться 10-15 минут до золотистого цвета. Можно подавать горячим с шариком мороженного иди дождаться, когда остынет.

Фото: свободные интернет-источники