Для идеальных выходных: четыре рецепта выпечки с персиками
Сезон фруктов и ягод так недолог, поэтому даже в жару хочется порадовать родных какой-то особенной выпечкой. Предлагаем рецепты пирогов с персиками, поверьте, приготовление не займет много времени, а домашние будут довольны.
Творожная галета с персиками
Ингредиенты
Для основы
- 100 г сливочного масла
- 150 г творога
- 150 г муки
- 1/4 ч.л. соли
- 1 небольшое яйцо
Для начинки и украшения:
6 небольших персиков
Для смазывания 1 желток
Для посыпки
- пару ложек сахара
- 0,5 ч.л. корицы
- Кунжут
Процесс приготовления
- В глубокую миску положить муку, соль, творог и охлажденное сливочное масло, порезанное на кусочки. Все порубить ножом или перемешать рукой так, чтобы получилась крошка.
- Добавить яйцо и быстро вымесить тесто. Убрать в холод на 30-60 минут.
- Разогреть духовку до 180С.
- Раскатать тесто в пласт 0,5 см между двумя листами пекарской бумаги.
- В центр выложить дольки персиков, посыпать сахаром, корицей.
- Аккуратно загнуть и закрепить края, смазать их желтком и посыпать кунжутом для красоты (по желанию).
- Выпекать при 180С 30-40 минут.
Воздушный пирог с персиками
Ингредиенты
- 4 яйца
- Натертая кожура половины лимона
- 200 г сахара
- 250 г маскарпоне (сметана/сливки)
- 280 г муки
- 1 пакетик (16 гр.) разрыхлителя
- 3 персика
- Сахарная пудра
Процесс приготовления
- Разбейте 4 яйца во вместительную чашу. Добавьте натертую кожуру половины лимона (только желтую часть). Перемешайте с помощью миксера.
- Добавьте сахар, маскарпоне, муку и постепенно разрыхлитель. Продолжайте размешивать миксером до однородного состояния (без комочков).
- Теперь приготовьте и помойте персики. Разрежьте 1 персик на кусочки, добавьте в полученное тесто и хорошо перемешайте. Тесто для пирога готово! Предварительно смажьте форму (диаметром 24 см) сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выкладываем его в форму для выпечки.
- Теперь порежьте на тонкие дольки остальные персики и положите их на поверхность пирога. Сверху слегка посыпьте сахаром.
- Выпекайте пирог из персиков в уже разогретой духовке примерно 45 минут без вентиляции при температуре 180С, с вентиляцией при 170С. Время приготовления зависит от вашей духовки.
- По готовности дайте пирогу остыть, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Тарт с персиками и голубым сыром
Ингредиенты
- 1 упаковка слоеного теста
- 3 ст.л. миндальной муки
- 4 ст.л. сахара
- 600 г персиков или нектаринов
- 100 сыра с голубой плесенью
Процесс приготовления
- Тесто разморозить согласно инструкции на упаковке.
- Персики помыть, высушить и нарезать на половинки или четвертинки, в зависимости от размера.
- Духовку разогреть до 180С.
- Тесто раскатать в прямоугольник, переложить на противень, застеленный пергаментом для выпечки, при желании обрезать лишнее тесто, чтобы получились ровные края и сделать надрезы вдоль краев теста, отступая по 1 см от края, чтобы при выпечке бортики у пирога поднялись. Получившийся прямоугольник равномерно посыпать миндальной мукой и 2 ст.л. сахара.
- Сверху аккуратно разложить персики, сверху посыпать еще 2 ст.л. сахара и покрошить голубой сыр.
- Выпекать около 30 минут до золотистой корочки и мягкости персиков.
Безглютеновый персиковый крамбл
Ингредиенты
- 40 г миндальной муки
- 30 г кукурузной муки
- 30 г безглютеновой смеси
- 3 г разрыхлителя
- 15 г сиропа топинамбура
- 15 г кокосового масла
- 20-30 г растительного молока
- 2 средних персика
Процесс приготовления
- Персик нарезать небольшими кусочками.
- В отдельной миске смешать 3 вида муки и разрыхлитель, добавить растопленное кокосовое масло и сироп, перетереть тесто ложкой.
- Частями ввести растительное молоко, тесто должно крошиться, не быть влажным и липким. Получившееся тесто визуально разделить на 3 части.
- 1 часть крошки из теста высыпать на дно формы, сверху выложить слой нарезанных персиков, слой крошки, еще один слой персиков и присыпать сверху крошкой из теста.
- Отправить в разогретую до 170С духовку выпекаться 10-15 минут до золотистого цвета. Можно подавать горячим с шариком мороженного иди дождаться, когда остынет.
Фото: свободные интернет-источники