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Как освежиться в жару? Приготовить холодник!

Наконец-то настала долгожданная жара, самое время насладиться холодными супами. Предлагаем рецепт холодника — традиционное блюдо белорусской кухни на основе свеклы. Вкусно и очень красиво!

Как освежиться в жару? Приготовить холодник!
© Eva.ru

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Свекла молодая — 2 штуки (примерно 250 г в сыром виде)
  • Соль, сахар по вкусу
  • Масло оливковое — 20 г
  • Сметана 10% — 350 г
  • Минеральная вода — 80 г
  • Уксус винный — 20 г
  • Хрен — 10 г
  • Табаско (по желанию)
  • Лук зеленый — 10 г
  • Укроп — 10 г
  • Яйцо перепелиное — 2 штуки (можно куриное)
  • Огурец свежий — 150 г

Процесс приготовления:

  1. Свеклу кладем на блестящую сторону фольги, посыпаем чуток солью, поливаем немного растительным маслом. Заворачиваем. Запекаем в духовке при 180° С 60-90 минут.
  2. Свеклу натираем на морковной терке в глубокую миску. Добавляем к ней соль, сахар, уксус, хрен, немножко табаско, зеленый лук и укроп. Перемешиваем.Основа холодника готова.
  3. Добавляем минеральную воду (лучше брать нейтрального вкуса). Можно использовать просто холодную воду.
  4. Добавляем 10% сметану. Перемешиваем.
  5. Огурец крошим тонкой соломкой, добавляем к остальным ингредиентам.
  6. Регулируем консистенцию ледяной водой или минералкой (в зависимости от того, что вы используете).
  7. Украшаем перепелиным яйцом. Подаем к столу.