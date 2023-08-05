Как освежиться в жару? Приготовить холодник!
Наконец-то настала долгожданная жара, самое время насладиться холодными супами. Предлагаем рецепт холодника — традиционное блюдо белорусской кухни на основе свеклы. Вкусно и очень красиво!
Ингредиенты (на 2 порции):
- Свекла молодая — 2 штуки (примерно 250 г в сыром виде)
- Соль, сахар по вкусу
- Масло оливковое — 20 г
- Сметана 10% — 350 г
- Минеральная вода — 80 г
- Уксус винный — 20 г
- Хрен — 10 г
- Табаско (по желанию)
- Лук зеленый — 10 г
- Укроп — 10 г
- Яйцо перепелиное — 2 штуки (можно куриное)
- Огурец свежий — 150 г
Процесс приготовления:
- Свеклу кладем на блестящую сторону фольги, посыпаем чуток солью, поливаем немного растительным маслом. Заворачиваем. Запекаем в духовке при 180° С 60-90 минут.
- Свеклу натираем на морковной терке в глубокую миску. Добавляем к ней соль, сахар, уксус, хрен, немножко табаско, зеленый лук и укроп. Перемешиваем.Основа холодника готова.
- Добавляем минеральную воду (лучше брать нейтрального вкуса). Можно использовать просто холодную воду.
- Добавляем 10% сметану. Перемешиваем.
- Огурец крошим тонкой соломкой, добавляем к остальным ингредиентам.
- Регулируем консистенцию ледяной водой или минералкой (в зависимости от того, что вы используете).
- Украшаем перепелиным яйцом. Подаем к столу.