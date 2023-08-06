Как понять, есть ли в арбузе нитраты

Диетолог Соломатина: мякоть у нитратного арбуза твёрдая и несахаристая. По словам специалиста, вычислить опасный арбуз несложно по внешним признакам. И этого достаточно — пробовать подозрительные плоды и не нужно. Опасность нитратов в том, что в человеческом организме после переваривания пищи они превращаются во вредные нитриты.

Чем опасны нитраты

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Нитраты — это соли азотной кислоты, их используют для удобрения почвы, чтобы фрукты и овощи созрели быстрее, а урожай получился богаче.

Плохо то, что нитраты накапливаются в этих дарах природы, и человек съедает и то, и другое. Ещё хуже, что при переваривании в организме нитраты становятся нитритами. Последствия этого совсем не радостные:

способность крови переносить кислород снижается;

могут превратитьcя в опасные канцерогены.

Если нитритов оказалось в организме слишком много, это негативно влияет на:

сердечно-сосудистую систему;

нервную систему;

у беременных создаёт угрозу для эмбриона.

Как проверить арбуз на нитраты

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, определить, что арбуз нечист, можно даже по внешним признакам.

На кожице желтовато-белые прожилки.

Твёрдая и несахаристая мякоть.

Слишком яркий арбуз может быть таким не от природы, а после руки продавца.

Как есть арбуз, чтобы не отравиться

Первое правило: не есть кожуру. Всё самое опасное в арбузе — в ней. В том числе и нитраты.

Второе: перед употреблением арбуз нужно тщательно промыть под проточной водой.

Третье: косточки спокойно можно есть тем, у кого нет проблем с желудком. Если рискнуть, могут появиться вздутие живота, жидкий стул, раздражение кишечника и болевые ощущения.

Нужно ли выбирать арбуз по хвостику

Как удалось выяснить «Секрету», хвостик не гарантирует спелости своего крупного хозяина.

Он важен лишь для сборщиков на бахче. Вот они-то как раз и определяют по этому элементу зрелость ягоды.

Выбирать по хвостику на рынке — себе хуже. Если арбузы ехали в ваш город долго, их хвостики в любом случае подсохнут до того, как вы придёте их трогать.

Причём для этого нужно всего лишь 3–4 дня.

А вот ориентироваться на место, откуда растёт арбузный хвостик, вполне можно. Если оно зеленоватое — арбуз вряд ли поспел, а сухая и одеревеневшая — благоприятный признак.

Сколько арбуза можно съесть за раз?

Как и во всём, в том числе полезном для здоровья, важна мера. Если переесть арбуза, возможны неприятные побочки, предупредила в беседе с «Секретом» врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева.

Самая известная и распространённая — учащённое мочеиспускание. А потому, что у арбуза есть выраженный мочегонный эффект.

Плюс переедание чревато усилением бродильных процессов в кишечнике, из-за него возникают вздутие и дискомфорт.