Диетолог назвала три продукта для женщин после 40

Не только кремы для кожи и витамины могут повышать выработку коллагена, определенные продукты питания также способны запустить синтез этого белка изнутри.

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Их должны включить в свой рацион на постоянной основе женщины после 40 лет. Коллаген также помогает унять боль в суставах, предотвратить потерю костной массы, увеличить рост мышц и укрепить здоровье в целом. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Коллаген — это белок, который придает коже упругость и эластичность. Существует много типов коллагена. Человеческий организм в основном содержит коллаген первого, второго и третьего типов. С возрастом в коже вырабатывается все меньше коллагена. Вот почему у людей появляются морщины.

Диетологи назвали три продукта, которые нужно есть, чтобы кожа выглядела более упругой и молодой.

Бананы

Дерматолог Лиллиана Рамирес Гарсия рассказала, что бананы улучшают цвет лица, повышают эластичность кожи и придают ей сияние молодости.

— Во-первых, в бананах содержится калий. Этот элемент способствует здоровому кровотоку в коже, — отметила эксперт.

Вкусные фрукты также богаты антиоксидантами, помогающими организму стабилизировать свободные радикалы — несбалансированные молекулы, которые могут ускорить старение. Также в составе бананов есть марганец, он увеличивает выработку коллагена.

Специалист посоветовала добавлять банан в смузи со шпинатом и другими ингредиентами, богатыми витаминами, минералами и антиоксидантами.

Сардины

Почти все мясо содержит коллаген, но рыбий коллаген есть только в костях, коже и чешуе. Достаточно проблемно есть кожу и кости другой богатой коллагеном рыбы, такой как лосось, тунец, треска и тиляпия. По этой причине диетолог Меган Вонг призвала обратить внимание на рыбу, которую можно есть целиком.

— Сардины — отличный источник кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье костей, — говорит она. — Поскольку менопауза вызывает быструю потерю костной массы, крайне важно, чтобы женщины старше 50 лет сосредоточились не только на здоровой коже, но и на здоровых костях.

Можно приготовить сардины на гриле с оливковым маслом или добавлять в салаты и блюда из пасты.

Нут

Нут — это бобовое растение, богатое многими компонентами, которые поддерживают выработку коллагена, включая белок, витамины С и А, цинк и многое другое.

— В то время как вегетарианского коллагена не существует (коллаген содержится только в животных источниках), организм увеличивает выработку коллагена, если поставлять ему правильные вещества, — пояснила диетолог Вонг.

— Нут — источник двух питательных веществ, которые повышают выработку коллагена: пролина и цинка. Пролин поддерживает стабильность коллагена, в то время как цинк замедляет его распад. Нут также защищает от развития сердечных заболеваний и остеопороза (риск появления таковых растет после 50 лет), так как содержит большое количество калия, клетчатки, магния и кальция, — подытожила специалист.