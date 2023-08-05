Ученые выявили экологичную диету, которая снижает риск смерти

Учёные разработали систему питания, которая не только защитит от преждевременного старения, но и поможет спасти планету. Американское общество питания во главе с Линь Буй из Гарвардской школы общественного здравоохранения предлагает поменять акценты в рационе и оздоровить как экологию, так и себя.

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В исследовании проанализировали данные 100 000 участников. За их показателями наблюдали более 30 лет. У тех, кто придерживался «планетарной» диета, риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 15%, а от респираторных заболеваний — на 50%.

«Планетарная» диета предполагает обильное потребление растительной пищи и сокращение доли продуктов животного происхождения в рационе. Большая часть калорий должна поступать из цельного зерна, фруктов, овощей, бобовых, сухофруктов и орехов. Также необходимо делать акцент на местные сезонные продукты.

Для экологии планеты подобное питание полезно сокращением выброса парниковых газов. Производство переработанных продуктов и красного мяса — один из самых серьёзных врагов окружающей среды в последнее время.