Диетолог призвала не есть эклеры

«Лучше эклеры не есть вообще. Если эклеры хорошего качества и небольшие, то можно съесть и два. Больше не нужно.



Но вообще, чем меньше, тем лучше, лучше их не есть каждый день. Эклеры не несут ничего, кроме пустых калорий. В лучшем случае, не навредят здоровому человеку, если нет лишнего веса, сахара, инсулинорезистентности или проблем со стороны печени и желчевыводящих путей, потому что начинка всё равно — это жир. Здоровый человек скомпенсирует, если эклер хорошего качества и не на трансжирах. Но сахара в них всё равно много. Даже если мы съедим один, то сахара мы сразу получим суточную норму.



Дешёвые эклеры, которые можно купить чуть ли не в отделах хлебобулочных изделий, они не могут быть хорошими, потому что производитель никогда не будет делать ничего себе в ущерб, поэтому будет использовать заменители. Можно ориентироваться на срок годности, хороший эклер не может храниться длительное время. В идеале они должны храниться не более двух суток. Это очень быстро портящийся продукт. А если срок долгий, то в составе консерванты и ненатуральный состав».