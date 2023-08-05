Диетолог призвала не есть эклеры
В таких пирожных содержатся «пустые» калории. Если десерт изготовлен из натуральных ингредиентов, он не может храниться более двух суток.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина. Врач добавила, что людям с лишним весом, диабетом, инсулинорезистентностью потреблять такие блюда опасно.
«Лучше эклеры не есть вообще. Если эклеры хорошего качества и небольшие, то можно съесть и два. Больше не нужно.
Но вообще, чем меньше, тем лучше, лучше их не есть каждый день. Эклеры не несут ничего, кроме пустых калорий. В лучшем случае, не навредят здоровому человеку, если нет лишнего веса, сахара, инсулинорезистентности или проблем со стороны печени и желчевыводящих путей, потому что начинка всё равно — это жир. Здоровый человек скомпенсирует, если эклер хорошего качества и не на трансжирах. Но сахара в них всё равно много. Даже если мы съедим один, то сахара мы сразу получим суточную норму.
Дешёвые эклеры, которые можно купить чуть ли не в отделах хлебобулочных изделий, они не могут быть хорошими, потому что производитель никогда не будет делать ничего себе в ущерб, поэтому будет использовать заменители. Можно ориентироваться на срок годности, хороший эклер не может храниться длительное время. В идеале они должны храниться не более двух суток. Это очень быстро портящийся продукт. А если срок долгий, то в составе консерванты и ненатуральный состав».
Соломатина подчеркнула, что эклер — это «не десерт, а лакомство, которое следует есть по большим праздникам».
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