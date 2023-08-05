Как выбирать арбуз правильно

Опаснее всего покупать арбузы у придорожных торговцев. А когда покупаете арбуз магазине, врач советует обратить внимание на его внешний вид.

«Избегайте придорожных торговцев. У них обычно нет разрешений и документов на товар. Такие продавцы могут сбывать некачественный продукт. Покупка должна быть совершена в официальной точке – в магазине, на рынке», – рассказывает Дарья Русанова.

На что в первую очередь специалист советует обратить внимание. Во-первых, арбузы должны храниться в тени или под навесом. Не должно быть никаких трещин, вмятин и надрезов. Не стоит надрезать, чтобы проверить его спелость, потому что через надрез внутрь могут проникнуть микроорганизмы.