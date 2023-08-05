Как готовить каши полезно и оригинально

Каши часто кажутся нам слишком обыденными и скучными. Но можно приготовить их иначе, не так, как привыкли, и тогда эти блюда станут любимыми на нашем столе!

ГУРЬЕВСКАЯ КАША

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Ингредиенты: манная крупа - 200 г, сливки жирные - 600 мл, орехи грецкие очищенные - 200 г, изюм - 200 г, сахар - 100 г.

Орехи обдайте кипятком и очистите от кожуры. Измельчите 3/4 части, остальные обжарьте на сухой сковороде. Добавьте к жареным орешкам 1 столовую ложку сахара и столько же воды. На среднем огне карамелизируйте орехи, затем снимите с плиты.

Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут. Налейте сливки в широкую кастрюлю. Поставьте на плиту. Дождитесь, когда появится пенка. Снимите ее шумовкой и выложите на плоское блюдо. Приготовьте таким же образом еще четыре пенки и остудите их. Одну пенку нарежьте широкими полосками. В оставшиеся горячие сливки, при постоянном помешивании, всыпьте манную крупу. Добавьте оставшийся сахар. Подсолите. Варите до готовности манной крупы. Добавьте в кашу порезанную пенку, обсушенный изюм. Все перемешайте.

Смажьте форму сливочным маслом. Начинайте выкладывать слоями: каша, орехи, пенка, затем снова: слой каши, орехов и пенка. У вас должно получиться пять слоев каши. Посыпьте последний слой каши сахаром. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке до карамельной корочки. После выпекания кашу украсьте орехами, жаренными в карамели. Гурьевская каша готова!

СУВОРОВСКАЯ КАША

Считается, что эту кашу некогда придумал Суворов в одном из походов, когда осталось всего понемногу из запасов. Солдатам каша пришлась по вкусу.

Овощи почистите и помойте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. На растительном масле обжарьте до прозрачности лук, затем добавьте морковь. Пассеруйте до мягкости. Крупы перемешайте и промойте до прозрачной воды. На дно кастрюльки выложите 2/3 обжаренных овощей. Затем крупы с горохом. Выложите оставшиеся овощи, залейте кипятком и поставьте вариться на медленном огне 40-50 мин. При необходимости добавляйте понемногу воду. Помешивайте и смотрите, чтобы каша не подгорела. Затем дайте каше отдохнуть 10-15 мин. и подавайте к столу.

Кулинарные советы

Рис не разварится, если в кипящую воду добавить несколько ложек холодного молока. Рис после варки делается белым, если добавить в воду немного уксуса или сок от половины лимона. Не следует промывать только что отваренный рис холодной водой, так как при этом он теряет витамины.

ПУХОВАЯ

Ингредиенты: 1 стакан гречки, 3 яйца, 600 мл молока, 200 мл сливок, щепотка соли, 3 ст. ложки сахара, сливочное масло по вкусу.

Крупу тщательно промойте, добавьте к ней 1 яйцо и щепотку соли. Хорошо перемешайте. Противень застелите пекарской бумагой, смажьте маслом, выложите гречку и разровняйте ее. Подсушите ее при температуре 150° С примерно в течение часа. Затем переложите в кастрюлю, разбивая комочки руками. Добавьте молоко, и на небольшом огне сварите кашу. В готовую кашу добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте. Для приготовления соуса отделите желтки от белков. Добавьте к ним сахар, сливки и перемешайте. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Если будут небольшие комочки, то можно их разбить погружным блендером. Готовую кашу протрите через сито. Вкус у такой каши будет нежный, сливочный, более тонкий. Можно и не протирать, в любом случае каша получается очень вкусная. Подавать такую кашу можно и в холодном виде, поливая теплым соусом или обычными сливками.

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы приготовить рассыпчатую кашу из крупы ядрицы, не надо ее мыть, а лишь подсушить на сковороде без жира, периодически помешивая. Каша из подсушенной ядрицы варится вдвое быстрее. Все сладкие блюда, приготовленные из манной крупы, будут более пышными, если за 1/2 часа до варки замочить крупу в воде или молоке. Запеканки готовят из вязких каш, добавляя в них сырые яйца. Для пудингов используют рассыпчатые или вязкие каши. Вязкие и жидкие каши во время варки нужно периодически размешивать медленными движениями, так как быстрое размешивание замедляет варку.

ТИХВИНСКАЯ

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы, 0,5 стакана сушеного гороха, 2 лука-репки, 3-4 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу, 1,5 л кипятка.

В оригинале каша готовится с гречневым проделом. Но можно взять и обычную гречку.

Лук очистите и помойте. Горох промойте, залейте кипятком и варите без соли 40-50 мин. на медленном огне, пока горох не начнет развариваться. Вода за это время выпарится примерно на 1/3. Гречку также промойте. По истечении времени добавьте к гороху, посолите по вкусу и варите, пока вода полностью не выпарится и гречка будет готова. Лук нарежьте, обжарьте на растительном масле и добавьте в кашу. Перемешайте, дайте настояться 5 мин. И можно подавать к столу.

ГОРОХОВАЯ КАША С ТУШЕНКОЙ

Ингредиенты: 1 банка хорошей тушенки, 500 г гороха, 2 ст. ложки сливочного масла, 2-3 лука-репки, 1-2 моркови, 1-2 лавровых листа, соль, перец по вкусу.