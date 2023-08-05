Правда ли, что из-за шоколада появляются прыщи

Скорее всего, хоть раз в жизни, вам говорили, что после съеденной плитки шоколада вас обязательно обсыпет прыщами. Почему-то бытует мнение, что любимое лакомство многих вызывает акне. "Рамблер" разбирался, так ли это на самом деле.

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Оказывается, нет доказательств того, что шоколад сам по себе вызывает прыщи — пока учеными не выявлено четкой связи между какао-бобами и акне.

Это означает, что случайно съеденные шоколадки не приведут к высыпавшим прыщам на лице, а отказ от лакомства не спасет от акне.

Однако, согласно некоторым исследованиям, шоколад может быть сопутствующим фактором для тех, кто склонен к этой болезни.

Так, в исследовании 2016 года с участием 25 человек исследователи выясняли, может ли плитка темного шоколада с содержанием какао 99%, без добавления сахара или молока, вызвать обострение акне у мужчин, склонных к акне, при ежедневном употреблении.

Через четыре недели исследователи обнаружили статистически значимое увеличение как комедонов (угрей), так и прыщей по сравнению с исходным уровнем.

Ученые отметили, что выводы "работают" только на тех, кто итак склонен к акне. А у тех, у кого нет предрасположенности к развитию акне, связи прыщей с шоколадом замечено не было.

Таким образом, специалисты приходят к выводу, что шоколад может усугублять акне у тех, у кого он был в анамнезе. Поэтому стоит четко проследить за реакцией организма: если вы замечаете, что после каждой шоколадки вас обсыпает прыщами, возможно стоит отказаться от этого лакомства.

Факторы, провоцирующие акне

Еда не является наиболее вероятным виновником ваших прыщей. Настоящими причинами акне являются скопление омертвевших клеток кожи в порах, избыток кожного сала и размножение бактерий, вызывающих акне.

Большую роль в возникновении акне также играют гормоны. Именно поэтому прыщи у многих ассоциируются с подростковым возрастом или менструацией.