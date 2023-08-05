Специалист рассказал, сколько суток можно хранить разрезанный арбуз

Арбуз — главный продукт в меню последнего летнего месяца. Достоинств у чудо-ягоды (а это именно она) масса: низкая калорийность, сладкий и при этом освежающий вкус, а также способность отлично утолять жажду. Впрочем, имеется и одно но: у разрезанного арбуза есть четкий срок годности, после которого употреблять его в пищу категорически не рекомендуется. Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина рассказала порталу NEWS.ru, сколько дней и в каких условиях можно хранить разрезанный арбуз.