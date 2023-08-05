Специалист рассказал, сколько суток можно хранить разрезанный арбуз
Арбуз — главный продукт в меню последнего летнего месяца. Достоинств у чудо-ягоды (а это именно она) масса: низкая калорийность, сладкий и при этом освежающий вкус, а также способность отлично утолять жажду. Впрочем, имеется и одно но: у разрезанного арбуза есть четкий срок годности, после которого употреблять его в пищу категорически не рекомендуется. Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина рассказала порталу NEWS.ru, сколько дней и в каких условиях можно хранить разрезанный арбуз.
«В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден к употреблению в течение трех-пяти суток, если хранится в холодном месте. Плод должен быть правильной формы, кожура твердая, равномерной плотности, в мякоти не должно быть больших пустот, арбузные семечки должны быть черными. Ну и классический способ проверки — постучать по арбузу. Если звук звонкий — мякоть плотная, ягода успела вызреть»
Употребление испорченного плода может обернуться проблемами с пищеварением: диареей, тошнотой, головной болью. В отдельных случаях отмечается нарушение работы сердца.
Кстати, как выяснилось, ещe один популярный фрукт — банан — большинство людей хранит неправильно.