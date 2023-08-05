В Роспотребнадзоре опровергли миф о вреде засахаренного меда

В Роспотребнадзоре опровергли миф о вреде засахаренного мёда. Даже наоборот, кристаллизация — вполне естественный процесс для этого продукта, который не лишает его полезных свойств. Куда более подозрительно, если мёд даже не в сезон чистый как слеза. Какие ещё признаки помогают отличить натуральный мёд от подделки, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Как подделывают мёд

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Мёд — ценный продукт. Его любят не только за вкус и аромат, но в первую очередь за полезные свойства. Он обладает мощными противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Однако выбрать хороший мёд не так просто. Недобросовестные производители в погоне за выгодой подделывают продукт так, что он порой не просто теряет полезные свойства, но и становится вредным для здоровья.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самые распространённые варианты подделки мёда:

смешивание дорогих сортов с более дешёвыми,

разбавление водой или сахарным сиропом,

добавление крахмала.

Иногда продавцы выдают прошлогодний мёд за свежий, растапливая его. Такой мёд будет не просто бесполезен — в нём образуются вредные канцерогены, отметила Головкова.

Признаки натурального мёда

Можно быть уверенным в качестве продукта, если покупать его у проверенных продавцов. Вот на что надо обратить внимание при выборе мёда:

Цвет. Он зависит от сорта мёда. Например, цветочный мёд светло-жёлтый, липовый — янтарный, а гречишный — коричневый. Оттенки могут отличаться, но сам цвет должен быть естественным. Ярко-жёлтый или розовый мёд — это продукт с добавками.

Аромат. У натурального мёда лёгкий, приятный аромат, характерный доя его сорта. Никаких посторонних запахов в продукте без добавок быть не должно. А ещё качественный мёд никогда не пахнет плодами. То есть у малинового мёда не будет запаха малины.

Консистенция. Со временем мёд кристаллизуется, становится густым, засахаренным. Это естественный процесс, который не лишает мёд полезных свойств. В среднем мёд засахаривается за 2–6 месяцев в зависимости от сорта и условий хранения. Например, чем больше в нём фруктозы, тем медленнее будет идти процесс. Однако, если вы в феврале видите на прилавке чистый как слеза мёд, скорее всего, его разогревали или добавляли пищевую химию, а значит, это уже не натуральный продукт, предупредила эксперт.

Как убедиться в качестве мёда

В России все продавцы мёда обязаны подтверждать его безопасность и качество. Тем, кто прошёл такую процедуру, выдают сертификат. Без него продавцу грозит штраф и конфискация продукции. Так что, если вы хотите купить по-настоящему качественный мёд, смело спрашивайте у продавца сертификат качества.

Кстати, законодатели тоже работают над тем, чтобы россияне покупали именно натуральный мёд, а не какой-нибудь разбавленный продукт. Для этого даже собираются поменять закон «О пчеловодстве».

В нём закрепят понятия «мёд», «маточное молочко», «воск», «прополис», «перга», «пчелиный яд», «пчелиная матка» и других продуктов пчеловодства. Например, мёдом предлагают называть природный сладкий продукт, который получают из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых.

Какой мёд самый полезный

В полезных свойствах натурального мёда никто не сомневается. Но ведь сортов мёда много, и не все они одинаково полезны. Диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный мёд.

Оказывается, лидерство по пользе для здоровья среди всех сортов мёда удерживает липовый мёд. Он хорошо помогает при простуде, потому что обладает жаропонижающим действием и снимает боль в мышцах и костях. А ещё работает как натуральное успокоительное.