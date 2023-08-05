Названы продукты, которые помогут избавиться от жира и нарастить мышцы

Известно, что богатые белками продукты способствуют наращиванию мышечной массы, уменьшению потребления калорий и ускорению процесса похудения. Диетологи Эми Гудсон и Триста Бест рассказали, какие блюда следует употреблять для получения достаточного количества протеина.

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Как отметили специалисты по питанию, в первую очередь необходимо увеличить число яиц в ежедневном рационе. Их можно употреблять в вареном виде в течение всего дня в качестве перекуса. Только в одном яйце содержится примерно 6 г белка.

А вот в стандартной порции нежирного процеженного йогурта белка еще больше – 19,9 г. Его можно есть во время основных приемов пищи или использовать как перекус, сообщает Sabah.

Также рекомендуется употреблять киноа – один стакан этого продукта содержит 8,1 г белка, а это в 2 раза больше, чем в рисе. Также этот продукт богат другими полезными веществами и может обеспечить организм жизненно важными аминокислотами.