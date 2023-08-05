Диетолог рассказала, кому нельзя есть арбузы

Арбузы являются полезными ягодами, которые отлично утоляют жажду. Однако далеко не всем можно их употреблять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, некоторые заболевания могут обостриться после употребления сладкой ягоды. В частности, речь идет о хронических недугах. К ним относятся сахарный диабет и серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, рассказала Соломатина.

Кроме того, от употребления арбузов стоит воздержаться лицам с диагностированными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезнью. Людям с аденомой предстательной железы, атеросклерозом также следует отказаться от сладкой полосатой ягоды во избежание обострений, добавила эксперт.