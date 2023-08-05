Гастроэнтеролог назвал самыми полезными фиолетовые сливы

Гастроэнтеролог Спахов назвал самыми полезными фиолетовые сливы. Учёные подтвердили, что у тех, кто регулярно ест сливы, растёт уровень «хорошего» холестерина, а С-реактивный белок, указывающий на воспаление, падает. Правда, участники эксперимента ели не свежие сливы, а сушёные. В чём польза слив и есть ли разница между ними и черносливом, объяснил кандидат медицинских наук, врач терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

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Чем полезна слива: выводы учёных

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Эксперимент, в котором участвовали мужчины старше 55 лет, шёл полгода. Всё это время в рационе испытуемых каждый день был чернослив.

Итоги получились более чем оптимистичные:

у участников вырос уровень липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин), которые защищают сосуды от атеросклероза и предотвращают серьёзные сердечно-сосудистые проблемы, включая инфаркты и инсульты;

снижался показатель С-реактивного белка, который считается главным биомаркером активности воспаления в организме. Чем выше уровень воспаления, тем быстрее развивается атеросклероз и старение организма в целом.

Что лучше — слива или чернослив

Эксперимент проводили на черносливе. Это высушенный плод домашней сливы тёмных сортов. Но его результаты можно смело перенести и на свежие сливы, заявил Константин Спахов.

По его словам, эксперимент проводили на сухофруктах только потому, что так его удобнее было организовать. На самом же деле сливы будут даже полезнее, потому что в них нет диоксида серы, которым окуривают чернослив для сохранности, сказал врач.

Так что в сезон можно есть свежие сливы, а зимой — замороженные или чернослив, заключил специалист.

Какие сливы самые полезные

Польза сливы зависит не столько от того, в каком виде её есть, сколько от цвета плода, отметил гастроэнтеролог. Самые полезные — фиолетовые сливы.

В них больше всего полифенолов. Это мощные антиоксиданты, за счёт которых сливы и имеют такую окраску. Чем плотнее цвет плода, тем больше в нём полифенолов.

В красных сливах полифенолов чуть меньше, а в светлых сортах совсем мало. Тем не менее такие сливы тоже полезны. В них тоже есть биоактивные вещества, в том числе много клетчатки.

Сколько слив можно есть

Даже самый полезный продукт не пойдёт на пользу, если есть его килограммами. Это правило здорового питания работает и со сливами. Гастроэнтеролог рекомендовал есть по 3–5 слив в день.

Чем опасны сухофрукты

Сухофрукты — отличный вариант получить полезные витамины, когда сезон свежих фруктов и ягод заканчивается. Ценность и пользу засушенных плодов подтверждают и учёные.

Однако с сухофруктами стоит быть осторожными вот почему. Чтобы сухофрукты выглядели привлекательно для покупателей и долго хранились, их обрабатывают различными веществами — фунгицидами, противогрибковыми препаратами, сернистым газом и каустической содой, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Если эти вещества попадут в организм, ничего хорошего не будет. Например, каустическая сода может разъедать слизистую желудка, а из-за сернистого газа будет страдать печень.

Так что сухофрукты ни в коем случае нельзя есть в немытом виде. Перед употреблением их нужно хорошо промыть. Это избавит их не только от следов опасной обработки, но и от пыли и кусочков эпителия, которые могут оказаться на их поверхности.