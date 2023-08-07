Роспотребнадзор назвал напитки хорошо утоляющее жажду

Назван лучший напиток для утоления жажды в жару
Врач, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессора Андрей Продеус рассказал, какие напитки лучше пить в жару.
Эксперт напомнил, что существует правило восполнения жидкости в организме: 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Однако в жаркую погоду пить нужно больше, поскольку человек потеет.
Продеус отметил, что горячий чай и кофе лучше не пить в жару: они будут только способствовать выведению жидкости из организма.
По словам врача, клинические исследования показали, что лучше всего утоляет жажду в жару охлажденная газированная вода без сахара. Вода должна быть из холодильника, ее температура должна быть шесть–восемь градусов, передает «Радио 1».
В свою очередь терапевт Иван Носков посоветовал не пить в жару сладкие соки, газировку, алкоголь, передает Царьград.
В прошедшие выходные, 5 и 6 августа, температура воздуха в столице поднялась до 32 градусов. По данным аналитиков крупной торговой сети, спрос на воду в жаркую погоду увеличивается на 30 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, как выбрать безопасную воду и от чего зависит ее цена.