Роспотребнадзор назвал напитки хорошо утоляющее жажду

© Runews24.ru

Врач, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессора Андрей Продеус рассказал, какие напитки лучше пить в жару.

Эксперт напомнил, что существует правило восполнения жидкости в организме: 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Однако в жаркую погоду пить нужно больше, поскольку человек потеет.

Продеус отметил, что горячий чай и кофе лучше не пить в жару: они будут только способствовать выведению жидкости из организма.

По словам врача, клинические исследования показали, что лучше всего утоляет жажду в жару охлажденная газированная вода без сахара. Вода должна быть из холодильника, ее температура должна быть шесть–восемь градусов, передает «Радио 1».

В свою очередь терапевт Иван Носков посоветовал не пить в жару сладкие соки, газировку, алкоголь, передает Царьград.