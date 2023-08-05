Роспотребнадзор назвал напитки хорошо утоляющее жажду
Специалисты рекомендуют в жару употреблять больше жидкости. Но жажду утоляют далеко не все напитки. Лучше всего помогают в этом простая чистая вода или несладкий зеленый чай. Также эксперты рекомендую натуральные соки без сахара и разбавленные водой. Тут лучше всего пойдут соки лимона или сельдерея в пропорции 1:10 с водой.
Отмечается, что для пополнения солей и микроэлементов, которые человек теряет вместе с потом можно пить слегка подсоленную воду, минеральную щелочную воду, хорошо в этом помогут витаминизированные и кисломолочные напитки, белковые коктейли и отвар из сухофруктов. При этом любой из указанных напитков должен быть комнатной температуры.
Роспотребнадзор предостерегает от употребления в жару алкоголя, энергетиков, сладкой газировки.
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