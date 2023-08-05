Роспотребнадзор назвал напитки хорошо утоляющее жажду

Специалисты рекомендуют в жару употреблять больше жидкости. Но жажду утоляют далеко не все напитки. Лучше всего помогают в этом простая чистая вода или несладкий зеленый чай. Также эксперты рекомендую натуральные соки без сахара и разбавленные водой. Тут лучше всего пойдут соки лимона или сельдерея в пропорции 1:10 с водой.