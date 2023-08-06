Перечислены продукты, которые можно есть по истечении срока годности

Просроченные продукты есть нежелательно, потому что может начаться воспаление кишечника. Но есть исключения, которые пригодны для употребления после истечения срока годности. Об этом сообщила нутрициолог Валентина Саламан.

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По ее словам, хлеб по окончании срока годности черствеет, но он пригоден в пищу в случае, если не была нарушена технология его приготовления. Просроченный шоколад также можно употреблять. Он покрывается белым налетом, но это просто кристаллизовавшийся сахар или застывшее масло какао.

Также специалист напомнила о правилах хранения. Так, макаронные изделия, которые не содержат яиц, можно хранить до двух-трех лет в невскрытой упаковке, а зерновые культуры — от полугода до двух лет. Исключением является зараженная жучками бакалея.