Перечислены продукты, которые можно есть по истечении срока годности

Нутрициолог перечислила продукты, которые можно есть по истечении срока годности
Просроченные продукты есть нежелательно, потому что может начаться воспаление кишечника. Но есть исключения, которые пригодны для употребления после истечения срока годности. Об этом сообщила нутрициолог Валентина Саламан.
По ее словам, хлеб по окончании срока годности черствеет, но он пригоден в пищу в случае, если не была нарушена технология его приготовления. Просроченный шоколад также можно употреблять. Он покрывается белым налетом, но это просто кристаллизовавшийся сахар или застывшее масло какао.
Также специалист напомнила о правилах хранения. Так, макаронные изделия, которые не содержат яиц, можно хранить до двух-трех лет в невскрытой упаковке, а зерновые культуры — от полугода до двух лет. Исключением является зараженная жучками бакалея.
— Есть продукты с почти неограниченным сроком годности: сахар, соль и уксус. Но в целом, экономя на еде, можно нарваться на серьезные проблемы в кишечнике в виде интоксикации или заражения микроорганизмами. Тогда лечение и восстановление будет стоить дороже, — предупредила Саламан в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».