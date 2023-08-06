Печем булочки с ореховой пастой и малиновым джемом

Если вы хотите порадовать домашних сладкоежек, обязательно приготовьте им булочки с ореховой пастой, вы будете иметь успех. Конечно, придется немного повозиться с тестом, но ваши усилия точно оценят.

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Ингредиенты:

Для основы:

Молоко — 175 г

Масло сливочное — 40 г

Дрожжи сухие — 9 г

Мука — 390 г

Сахар — 60 г

Соль — 1/2 ч.л.

Яйцо — 1 шт + 1 желток

Нутелла — 1/2 стакана

Для глазури:

Малиновый джем — 1/3 стакана

Вода — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Молоко с маслом нагрейте до растворения масла и остудите до 30 градусов.

В чашу миксера влейте теплое молоко, добавьте дрожжи, яйца, сахар, соль, муку.

Замешивайте тесто на средней скорости около 15 минут. Затяните чашу пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.

Раскатайте подошедшее тесто в прямоугольник примерно 35х60 см.

Нутеллу прогрейте в микроволновке в течение 15 секунд.

Смажьте нутеллой 2/3 части теста. 1/3 оставьте без пасты. Часть без нутеллой сложите к центру, затем накройте сверху оставшимся тестом (как на видео). Раскатайте еще раз до размеров 35х20 см.

Уберите тесто в холодильник на 15 минут.

Срежьте края теста. Нарежьте прямоугольник на 8 равных частей. Скрутите булочки по спирали, кончик заверните вниз булочки.

Накройте противень с заготовками полотенцем, оставьте на 1 час.

Для глазури смешайте малиновый джем с водой и доведите до кипения. Если ваш джем с косточками, откиньте горячую смесь на сито, чтобы отделить сироп от косточек.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте булочки около 20 минут.