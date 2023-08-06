Для сладкоежек: печем булочки с ореховой пастой и малиновым джемом
Если вы хотите порадовать домашних сладкоежек, обязательно приготовьте им булочки с ореховой пастой, вы будете иметь успех. Конечно, придется немного повозиться с тестом, но ваши усилия точно оценят.
Ингредиенты:
Для основы:
Молоко — 175 г
Масло сливочное — 40 г
Дрожжи сухие — 9 г
Мука — 390 г
Сахар — 60 г
Соль — 1/2 ч.л.
Яйцо — 1 шт + 1 желток
Нутелла — 1/2 стакана
Для глазури:
Малиновый джем — 1/3 стакана
Вода — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Молоко с маслом нагрейте до растворения масла и остудите до 30 градусов.
В чашу миксера влейте теплое молоко, добавьте дрожжи, яйца, сахар, соль, муку.
Замешивайте тесто на средней скорости около 15 минут. Затяните чашу пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.
Раскатайте подошедшее тесто в прямоугольник примерно 35х60 см.
Нутеллу прогрейте в микроволновке в течение 15 секунд.
Смажьте нутеллой 2/3 части теста. 1/3 оставьте без пасты. Часть без нутеллой сложите к центру, затем накройте сверху оставшимся тестом (как на видео). Раскатайте еще раз до размеров 35х20 см.
Уберите тесто в холодильник на 15 минут.
Срежьте края теста. Нарежьте прямоугольник на 8 равных частей. Скрутите булочки по спирали, кончик заверните вниз булочки.
Накройте противень с заготовками полотенцем, оставьте на 1 час.
Для глазури смешайте малиновый джем с водой и доведите до кипения. Если ваш джем с косточками, откиньте горячую смесь на сито, чтобы отделить сироп от косточек.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте булочки около 20 минут.
Готовые булочки смажьте малиновой глазурью. При желании посыпьте сахарной пудрой.