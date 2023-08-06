Белые грибы: полезные свойства и вред

Белый гриб или боровик считается царем среди всех грибов. Он обладает внушительным размером и невероятной питательностью. Мякоть — белого цвета, плотная и крепкая. Грибники относят боровик к одному из самых благородных видов семейства. По легенде, его название возникло в то время, когда все грибы считали съедобными. В сравнении с другими видами, которые обладали черной мякотью, боровик в разрезе был белым, а потому ценился очень высоко.

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Однако белый гриб полезен не для всех. Даже к его употреблению есть противопоказания. Подробнее о пользе и вреде белых грибов — в материале "Рамблера".

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Состав

Белый гриб на 90% состоит из воды. Кроме того, в нем содержится немалое количество аминокислот. Боровик не обделен и витаминами. Среди них:

Витамин B. Белые грибы способны покрыть суточную норму этого витамина.

Витамин C. Он очищает организм от токсинов, а также от тех вредных веществ, которые вырабатывают сами грибы.

Витамин РР. Влияет на работу внутренних органов человека. Если в организме произошел сбой, рекомендуется потреблять белые грибы с высоким содержанием этого витамина.

Минералы. Медь, цинк и йод положительно влияют на работу щитовидной железы.

Считается, что в 1 кг сушеных белых грибов содержится такое же количество белка, как и в 1 кг говядины. Более того, этот белок усваивается лучше растительного.

В чем польза

Боровики можно есть в большом количестве, поскольку они являются низкокалорийными грибами. При этом после них легко остаться сытым, а ощущения тяжести в желудке не возникает. Белые грибы обладают и другими преимуществами:

Полезны для спортсменов и для людей, которые болели или перенесли операцию. Белые грибы повышают тонус мышц и выносливость.

Улучшают работу желудка и кишечника.

Положительно влияют на работу мозга. Боровики обязательно стоит включить в свой рацион тем людям, которые занимаются интеллектуальной деятельностью.

Стимулируют обменные процессы, выводят токсины из организма.

В чем вред

Дело в том, что белые грибы могут быть противопоказаны для вашего организма. Стоит проконсультироваться с врачом, можно ли есть белые грибы, в этих случаях: