Названы самые вредные и полезные свойства кваса для организма

Из-за жаркой погоды, которая установилась в Центральном регионе России, в местах большой проходимости людей появились бочки и термоцистерны с квасом на розлив. Специалисты разбирались, так ли полезен этот напиток, как о нем говорят.

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Еще в древней Руси квас любили представители всех сословий. Напиток прекрасно утоляет жажду и выступает альтернативой как пиву, так и сладкой газировке. Его изготавливают из солода, муки, а иногда из хлеба и солода. Он быстро выводится из организма, кроме того, квас укрепляет сердце и сосуды, нормализует свертываемость крови, стабилизирует давление. Напиток благодаря содержанию марганца и кальция укрепляет кости и помогает лучше усваиваться пище.

При этом квас также имеет и отрицательные свойства. Так, если пить его в больших количествах, можно навредить ЖКТ, печени и даже вызвать инфаркт и инсульт. Напиток противопоказан беременным женщинам и кормящим мамам, а также людям с гастритом, язвенной болезнью, циррозом печени, подагрой и гипертоникам.