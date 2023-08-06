Эксперт рассказала, чем отличаются разные виды смородины

Все виды смородины - черная, красная, белая, розовая - это одни из самых популярных ягод у российских садоводов и дачников. Какая из них самая вкусная, решают сами люди, а вот какая наиболее полезна, рассказала "Российской газете" старший научный сотрудник лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова.

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"Черная смородина содержит большое количество полифенольных соединений - это антоцианы, катехины, флавоноиды и другие, и этим она особенно ценна", - говорит Ирина Перова.

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Антоцианы сами по себе очень полезны - они обладают антиоксидантными, противовоспалительными, гипогликемическими, антимутагенными, антидиабетическими, противораковыми, нейропротекторными свойствами, а также полезны для здоровья глаз.

"К тому же в черной смородине самое высокое содержание витамина С - в разных сортах немного отличается, но в целом до 300 мг на 100 граммов", - отметила эксперт.

"Все виды смородины - и черная, и красная, и белая, и розовая, которая является гибридом белой и красной - все они могут покрыть суточную потребность в витамине С. Для этого достаточно съесть 100 граммов ягод. Но остальные витамины - группы В, А, Е, К и так далее - в смородине присутствуют, но в небольших количествах, не более 5-10% от суточной потребности на 100 граммов продукта. Поэтому эту ягоду нельзя рассматривать как источник витаминов этих групп", - уточнила Ирина Перова.

Антоцианов в белой и красной смородине меньше, чем в черной - это видно и по окраске ягоды.

По уровню органических кислот и углеводов все три вида смородины приблизительно одинаковы. Поэтому когда нам кажется, что какая-то смородина слаще и вкуснее - это, скорее, могут быть какие-то сортовые особенности или вкусовые предпочтения. Поэтому какую смородину выбрать - это дело вкуса, - считает эксперт.

Как сохранить полезные свойства смородины?

"С точки зрения продолжительного хранения - лучше всего шоковая заморозка. При соблюдении условий (при минус 18 градусах) за полгода хранения потери антоцианов составят всего 5-10%, аскорбиновой кислоты чуть больше - 10-30%, - рассказала эксперт. - А тепловые методы заготовки - варенья, компоты - серьезно влияют на состав, и количество витаминов, прежде всего витамина С, в конечном продукте серьезно уменьшается".

Кому нужно ограничить смородину в рационе?