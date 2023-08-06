Для ЖКТ и зрения: Малышева рассказала о пользе абрикосов

Если вы проходили мимо абрикосов, спешим призвать вас как можно быстрее купить килограмм-другой этих прекрасных фруктов. В чем же их польза? Недавно рассказала доктор Елена Малышева.

© Eva.ru

Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

Для съемок одной из недавних программ «Жить здорово!» Елена Васильевна и ее коллеги выехали на столичный рынок, чтобы собственноручно выбрать абрикосы. Но не только выбрать, но и рассказать о пользе этого летнего фрукта.

Команда шоу познакомилась на рынке с продавцом, который показал, как рвутся абрикосы. Если вы для их сбора запрокидываете голову, вы можете пережать позвоночную артерию и нарушить кровоснабжение головного мозга. Поставьте лестницу, чтобы собирать плоды на уровне глаз.

Доктора программы рассказали, что абрикосы крайне полезны для сердца! Они содержат калий — электролит, необходимый для здоровья сердечно-сосудистой системы. Если его поступает мало, может быть нарушение сердечного ритма.

Абрикосы также содержат каротиноиды (пигмент оранжевого цвета), они защищают клетки от солнечных лучей и меланомы — самого агрессивного рака. Также эти фрукты богаты пищевыми волокнами. Их наличие гарантирует вам комфортное пищеварение, они впитывают холестерин и токсины.