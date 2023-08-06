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Универсальный солдат. 5 приправ, которые всё сделают вкуснее и полезнее

Роспотребнадзор: к самым полезным специям относят куркуму и перец чили. Но не только заморские приправы обладают удивительными свойствами, наш простой и родной чеснок тоже неплохо справляется и с укреплением иммунитета, и с профилактикой различных воспалений. Но нужно учитывать дозировку и способ употребления, а о них — ниже в материале.

5 приправ, которые все сделают вкуснее и полезнее
© Секрет Фирмы

Специалисты проекта «Здоровое питание» рассказали, какие приправы обязательно должны быть в домашнем обиходе и какие нужно регулярно употреблять, чтобы максимально защитить организм от инфекций, старения и других неприятных вещей.

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Куркума

Чтобы она лучше усваивалась, нужно добавлять в блюда с куркумой чёрный перец. Входящий в её состав куркумин:

  • действует как антиоксидант;
  • борется с воспалениями;
  • помогает работе мозга;
  • снижает вероятность развития рака.

Противопоказания: проблемы с почками и ЖКТ. Дозировка: не более 2 г в день.

Корица

  • работает как антисептик благодаря эвгенолу;
  • аромат корицы помогает облегчить депрессию и тревожность благодаря циннамалю;
  • уменьшает вред от жирной пищи и снижает уровень плохого холестерина;
  • понижает давление.

Наиболее качественная приправа делается из цейлонской корицы, а не кассии. Найти её можно по надписи Cinnamomum verum на упаковке и стране происхождения (Шри-Ланка, Мадагаскар и Сейшельские острова).

Противопоказания: проблемы с ЖКТ, свёртываемостью крови и другие. Дозировка: не более 6 г в сутки.

Имбирь

  • помогает при простуде (уменьшает озноб, помогает согреться и смягчает симптомы);
  • улучшает пищеварение, а ещё помогает при вздутии и тошноте;
  • снижает уровень глюкозы в крови;
  • расщепляет жир, запуская выработку нужных ферментов;
  • уменьшает боль при менструации;
  • разжижает кровь;
  • снижает давление;
  • имеет противовоспалительный эффект благодаря гингеролу.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ, почками и сердечно-сосудистой системой. Дозировка: не более 3–4 г в сутки.

Чеснок

  • защищает от простуды и в случае осечки сокращает срок восстановления после неё благодаря аллацину (но есть чеснок надо свежим);
  • понижает давление;
  • уменьшает количество плохого холестерина;
  • помогает работе печени.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ (особенно при обострении), свёртываемостью крови, при желчекаменной болезни и приёме некоторых лекарств вроде антикоагулянтов. Дозировка: не более 0,5–1 зубчика в сутки.

Чили

  • продлевает жизнь благодаря капсаицину;
  • ускоряет метаболизм;
  • влияет на липидный профиль;
  • снижает уровень холестерина в крови;
  • уменьшает воспаления.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ. Дозировка: не более 15 г в сутки.

Вред приправ

Специалисты не просто так указывают разрешённые дозировки каждой специи, потому что даже самый полезный продукт может принести вред, если с ним перестараться. Приведём в пример корицу — любимую многими приправу, от которой тут же начинают течь слюнки. О пользе её уже говорилось выше, а вот если превысить указанные 6 г в сутки, можно получить:

  • аллергию;
  • токсичность печени;
  • дырки (!) в лёгких (если вдохнуть);
  • сокращение матки и побочные эффекты у младенцев, поэтому при беременности и кормлении грудью нужно быть бдительной на 200%;
  • опасное снижение сахара в крови, диабетикам насторожиться.
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