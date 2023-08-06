5 приправ, которые все сделают вкуснее и полезнее

Роспотребнадзор: к самым полезным специям относят куркуму и перец чили. Но не только заморские приправы обладают удивительными свойствами, наш простой и родной чеснок тоже неплохо справляется и с укреплением иммунитета, и с профилактикой различных воспалений. Но нужно учитывать дозировку и способ употребления, а о них — ниже в материале.

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Специалисты проекта «Здоровое питание» рассказали, какие приправы обязательно должны быть в домашнем обиходе и какие нужно регулярно употреблять, чтобы максимально защитить организм от инфекций, старения и других неприятных вещей.

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Куркума

Чтобы она лучше усваивалась, нужно добавлять в блюда с куркумой чёрный перец. Входящий в её состав куркумин:

действует как антиоксидант;

борется с воспалениями;

помогает работе мозга;

снижает вероятность развития рака.

Противопоказания: проблемы с почками и ЖКТ. Дозировка: не более 2 г в день.

Корица работает как антисептик благодаря эвгенолу;

аромат корицы помогает облегчить депрессию и тревожность благодаря циннамалю;

уменьшает вред от жирной пищи и снижает уровень плохого холестерина;

понижает давление.

Наиболее качественная приправа делается из цейлонской корицы, а не кассии. Найти её можно по надписи Cinnamomum verum на упаковке и стране происхождения (Шри-Ланка, Мадагаскар и Сейшельские острова).

Противопоказания: проблемы с ЖКТ, свёртываемостью крови и другие. Дозировка: не более 6 г в сутки.

Имбирь помогает при простуде (уменьшает озноб, помогает согреться и смягчает симптомы);

улучшает пищеварение, а ещё помогает при вздутии и тошноте;

снижает уровень глюкозы в крови;

расщепляет жир, запуская выработку нужных ферментов;

уменьшает боль при менструации;

разжижает кровь;

снижает давление;

имеет противовоспалительный эффект благодаря гингеролу.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ, почками и сердечно-сосудистой системой. Дозировка: не более 3–4 г в сутки.

Чеснок защищает от простуды и в случае осечки сокращает срок восстановления после неё благодаря аллацину (но есть чеснок надо свежим);

понижает давление;

уменьшает количество плохого холестерина;

помогает работе печени.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ (особенно при обострении), свёртываемостью крови, при желчекаменной болезни и приёме некоторых лекарств вроде антикоагулянтов. Дозировка: не более 0,5–1 зубчика в сутки.

Чили продлевает жизнь благодаря капсаицину;

ускоряет метаболизм;

влияет на липидный профиль;

снижает уровень холестерина в крови;

уменьшает воспаления.

Противопоказания: проблемы с ЖКТ. Дозировка: не более 15 г в сутки.

Вред приправ

Специалисты не просто так указывают разрешённые дозировки каждой специи, потому что даже самый полезный продукт может принести вред, если с ним перестараться. Приведём в пример корицу — любимую многими приправу, от которой тут же начинают течь слюнки. О пользе её уже говорилось выше, а вот если превысить указанные 6 г в сутки, можно получить: