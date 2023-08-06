5 приправ, которые все сделают вкуснее и полезнее

Универсальный солдат. 5 приправ, которые всё сделают вкуснее и полезнее
Роспотребнадзор: к самым полезным специям относят куркуму и перец чили. Но не только заморские приправы обладают удивительными свойствами, наш простой и родной чеснок тоже неплохо справляется и с укреплением иммунитета, и с профилактикой различных воспалений. Но нужно учитывать дозировку и способ употребления, а о них — ниже в материале.
Специалисты проекта «Здоровое питание» рассказали, какие приправы обязательно должны быть в домашнем обиходе и какие нужно регулярно употреблять, чтобы максимально защитить организм от инфекций, старения и других неприятных вещей.
Куркума
Чтобы она лучше усваивалась, нужно добавлять в блюда с куркумой чёрный перец. Входящий в её состав куркумин:
- действует как антиоксидант;
- борется с воспалениями;
- помогает работе мозга;
- снижает вероятность развития рака.
Противопоказания: проблемы с почками и ЖКТ. Дозировка: не более 2 г в день.
Корица
- работает как антисептик благодаря эвгенолу;
- аромат корицы помогает облегчить депрессию и тревожность благодаря циннамалю;
- уменьшает вред от жирной пищи и снижает уровень плохого холестерина;
- понижает давление.
Наиболее качественная приправа делается из цейлонской корицы, а не кассии. Найти её можно по надписи Cinnamomum verum на упаковке и стране происхождения (Шри-Ланка, Мадагаскар и Сейшельские острова).
Противопоказания: проблемы с ЖКТ, свёртываемостью крови и другие. Дозировка: не более 6 г в сутки.
Имбирь
- помогает при простуде (уменьшает озноб, помогает согреться и смягчает симптомы);
- улучшает пищеварение, а ещё помогает при вздутии и тошноте;
- снижает уровень глюкозы в крови;
- расщепляет жир, запуская выработку нужных ферментов;
- уменьшает боль при менструации;
- разжижает кровь;
- снижает давление;
- имеет противовоспалительный эффект благодаря гингеролу.
Противопоказания: проблемы с ЖКТ, почками и сердечно-сосудистой системой. Дозировка: не более 3–4 г в сутки.
Чеснок
- защищает от простуды и в случае осечки сокращает срок восстановления после неё благодаря аллацину (но есть чеснок надо свежим);
- понижает давление;
- уменьшает количество плохого холестерина;
- помогает работе печени.
Противопоказания: проблемы с ЖКТ (особенно при обострении), свёртываемостью крови, при желчекаменной болезни и приёме некоторых лекарств вроде антикоагулянтов. Дозировка: не более 0,5–1 зубчика в сутки.
Чили
- продлевает жизнь благодаря капсаицину;
- ускоряет метаболизм;
- влияет на липидный профиль;
- снижает уровень холестерина в крови;
- уменьшает воспаления.
Противопоказания: проблемы с ЖКТ. Дозировка: не более 15 г в сутки.
Вред приправ
Специалисты не просто так указывают разрешённые дозировки каждой специи, потому что даже самый полезный продукт может принести вред, если с ним перестараться. Приведём в пример корицу — любимую многими приправу, от которой тут же начинают течь слюнки. О пользе её уже говорилось выше, а вот если превысить указанные 6 г в сутки, можно получить:
- аллергию;
- токсичность печени;
- дырки (!) в лёгких (если вдохнуть);
- сокращение матки и побочные эффекты у младенцев, поэтому при беременности и кормлении грудью нужно быть бдительной на 200%;
- опасное снижение сахара в крови, диабетикам насторожиться.