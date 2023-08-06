Топ-5 продуктов для свежего дыхания

Роспотребнадзор: от неприятного запаха изо рта помогают избавиться цитрусовые. И даже вода. Каждый продукт из рейтинга работает по-своему, но приводи к одному и тому же результату. Однако перепробовать всё не рекомендуется. Куда важнее выяснить, откуда у вас проблемы со свежестью дыхания. Возможно, так организм сигнализирует, что пора бы уже к врачу, а не в магазин за апельсинами.

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Как убрать запах изо рта с помощью еды

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Справиться с проблемой в домашних условиях можно, только если она не причина неполадок со здоровьем. Свежести дыханию добавят:

Вода. Возможно, это вариант покажется вам неожиданным, но она имеет значение. Если организму недостаёт жидкости, начинает вырабатываться меньше слюны, ведь телу нужно как-то сохранять влагу. В свою очередь слюна защищает ротовую полость от размножения бактерий, а они как раз провоцируют появление неприятного запаха.

Для поддержания достаточного количества слюны специалисты Роспотребнадзора порекомендовали пить в течение дня столько, сколько требует организм, и время от времени полоскать рот чистой водой.

Травы и специи. В списке мята, петрушка, розмарин, кардамон, фенхель, кориандр, корица, гвоздика и базилик. Ещё и добавите организму витаминов, чем он тоже очень будет рад.

В списке мята, петрушка, розмарин, кардамон, фенхель, кориандр, корица, гвоздика и базилик. Ещё и добавите организму витаминов, чем он тоже очень будет рад. Овощи и фрукты. Многие из них активизируют слюноотделение, благодаря которому из полости рта сгинут бактерии. Плюс содержащаяся в них клетчатка помогает очищению кишечника, а из-за проблем с ним тоже может нехорошо пахнуть.

Многие из них активизируют слюноотделение, благодаря которому из полости рта сгинут бактерии. Плюс содержащаяся в них клетчатка помогает очищению кишечника, а из-за проблем с ним тоже может нехорошо пахнуть. Цитрусовые. Это богатые витамином С апельсины, лимоны, лайм и другие фрукты. Для достижения нужного эффекта достаточно съесть фрукт или выпить натурального сока.

Это богатые витамином С апельсины, лимоны, лайм и другие фрукты. Для достижения нужного эффекта достаточно съесть фрукт или выпить натурального сока. Пробиотики. Они помогают снижать уровень сероводорода, выделяющегося как побочный продукт деятельности анаэробных бактерий. Они есть, например, в йогуртах.

Причины запаха изо рта

Список достаточно разнообразен. Дело далеко не только в пренебрежении уходом за полостью рта.

Проблемы со здоровьем Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Проблемы с зубами.

Некачественный уход Нерегулярная чистка зубов.

Некачественные средства гигиены.

Неправильное питание

Негативно на качество дыхания влияет избыток:

фастфуда;

продуктов, богатых простыми углеводами;

газированных напитков.

Курение

И сигареты, и любые табачные устройства приводят не только к неприятному запаху, но и к образованию налёта и многим заболеваниям, отмечал в разговоре с «Секретом» стоматолог Вячеслав Мун.

Как по запаху изо рта определить заболевание

Как распознать предупреждающие сигналы организма по запаху из рта, рассказала врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина.

Гнилостный: осложнения кариеса (хронический периодонтит, киста зуба, флюс), воспалительные заболевания слизистой (стоматиты, поражение языка), болезни дёсен.

Запах протухших яиц чаще всего бывает при нарушениях пищеварения и заболеваниях пищеварительного тракта.

Кислый распространён при гастрит с повышенной кислотностью.