Топ-5 продуктов для свежего дыхания. Но сначала найдите причину запаха изо рта
Роспотребнадзор: от неприятного запаха изо рта помогают избавиться цитрусовые. И даже вода. Каждый продукт из рейтинга работает по-своему, но приводи к одному и тому же результату. Однако перепробовать всё не рекомендуется. Куда важнее выяснить, откуда у вас проблемы со свежестью дыхания. Возможно, так организм сигнализирует, что пора бы уже к врачу, а не в магазин за апельсинами.
Как убрать запах изо рта с помощью еды
Справиться с проблемой в домашних условиях можно, только если она не причина неполадок со здоровьем. Свежести дыханию добавят:
- Вода. Возможно, это вариант покажется вам неожиданным, но она имеет значение. Если организму недостаёт жидкости, начинает вырабатываться меньше слюны, ведь телу нужно как-то сохранять влагу. В свою очередь слюна защищает ротовую полость от размножения бактерий, а они как раз провоцируют появление неприятного запаха.
Для поддержания достаточного количества слюны специалисты Роспотребнадзора порекомендовали пить в течение дня столько, сколько требует организм, и время от времени полоскать рот чистой водой.
- Травы и специи. В списке мята, петрушка, розмарин, кардамон, фенхель, кориандр, корица, гвоздика и базилик. Ещё и добавите организму витаминов, чем он тоже очень будет рад.
- Овощи и фрукты. Многие из них активизируют слюноотделение, благодаря которому из полости рта сгинут бактерии. Плюс содержащаяся в них клетчатка помогает очищению кишечника, а из-за проблем с ним тоже может нехорошо пахнуть.
- Цитрусовые. Это богатые витамином С апельсины, лимоны, лайм и другие фрукты. Для достижения нужного эффекта достаточно съесть фрукт или выпить натурального сока.
- Пробиотики. Они помогают снижать уровень сероводорода, выделяющегося как побочный продукт деятельности анаэробных бактерий. Они есть, например, в йогуртах.
Причины запаха изо рта
Список достаточно разнообразен. Дело далеко не только в пренебрежении уходом за полостью рта.
Проблемы со здоровьем
- Заболевания желудочно-кишечного тракта.
- Проблемы с зубами.
Некачественный уход
- Нерегулярная чистка зубов.
- Некачественные средства гигиены.
Неправильное питание
Негативно на качество дыхания влияет избыток:
- фастфуда;
- продуктов, богатых простыми углеводами;
- газированных напитков.
Курение
И сигареты, и любые табачные устройства приводят не только к неприятному запаху, но и к образованию налёта и многим заболеваниям, отмечал в разговоре с «Секретом» стоматолог Вячеслав Мун.
Как по запаху изо рта определить заболевание
Как распознать предупреждающие сигналы организма по запаху из рта, рассказала врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина.
Гнилостный: осложнения кариеса (хронический периодонтит, киста зуба, флюс), воспалительные заболевания слизистой (стоматиты, поражение языка), болезни дёсен.
Запах протухших яиц чаще всего бывает при нарушениях пищеварения и заболеваниях пищеварительного тракта.
Кислый распространён при гастрит с повышенной кислотностью.
Горечь во рту и неприятный запах говорят о проблемах с печенью и желчным пузырём.