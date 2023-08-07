Перевернутый пирог с ревенем: лучший сезонный десерт
Лето – идеальное время для того, чтобы приготовить пирог с ревенем. Такой пирог станет не только лакомством, но и окажет пользу для организма.
Ревень славится своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, считается, что этот продукт улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Если вы не готовы есть ревень в сыром виде, попробуйте приготовить с ним пирог – результат вас приятно удивит.
Подробнее о том, как сделать перевернутый пирог с ревенем – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Ревень – 400 г;
- Лимон – 1/2 шт;
- Сахар – 150 г;
- Сливочное масло – 55 г;
- Соль – по вкусу;
- Сливочное масло – 85 г;
- Коричневый сахар – 125 г;
- Сахар – 50 г;
- Яйца – 2 шт;
- Соль – 1/3 ч. л;
- Разрыхлитель – 2 ч. л;
- Корица – 1 ч.л;
- Имбирь – 1/2 ч.л;
- Мускатный орех – щепотка;
- Мука – 200 г;
- Пахта – 125 мл;
Приготовление
1. Очистите стебли ревеня и нарежьте его небольшими кусочками.
2. Снимите цедру с лимона, выложите ее в сковородку и размешайте вместе с сахаром. Добавьте масло, соль и помешивайте до тех пор, пока масло не растает.
3. Добавьте в ту же сковородку ревень, помешивайте и обжаривайте 3-4 минуты. Затем выложите содержимое сковородки в смазанную маслом форму для запекания.
4. Взбейте масло с коричневым и белым сахаром до образования пышной массы. Добавляйте яйца по одному и продолжайте взбивать.
5. Добавьте в миску соль, разрыхлитель, корицу, имбирь и мускатный орех. Хорошо перемешайте.
6. Добавьте пахту и взбейте массу еще раз. Постепенно вводите муку и взбивайте, чтобы избежать комочков.
7. Вылейте тесто поверх ревеня и разровняйте.
8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 30-40 минут. Чтобы узнать, готов ли пирог, проткните его зубочисткой – она должна быть сухой.
9. Достаньте пирог и дайте ему охладиться в течение 5-10 минут. Аккуратно отделите бортики пирога от стенок формы. Положите на форму блюдо и переверните пирог.
Готово! Приятного аппетита!