Перевернутый пирог с ревенем: лучший сезонный десерт

Лето – идеальное время для того, чтобы приготовить пирог с ревенем. Такой пирог станет не только лакомством, но и окажет пользу для организма.

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Ревень славится своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, считается, что этот продукт улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Если вы не готовы есть ревень в сыром виде, попробуйте приготовить с ним пирог – результат вас приятно удивит.

Подробнее о том, как сделать перевернутый пирог с ревенем – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Ревень – 400 г;

Лимон – 1/2 шт;

Сахар – 150 г;

Сливочное масло – 55 г;

Соль – по вкусу; Для начинки:

Сливочное масло – 85 г;

Коричневый сахар – 125 г;

Сахар – 50 г;

Яйца – 2 шт;

Соль – 1/3 ч. л;

Разрыхлитель – 2 ч. л;

Корица – 1 ч.л;

Имбирь – 1/2 ч.л;

Мускатный орех – щепотка;

Мука – 200 г;

Пахта – 125 мл; Для теста:

Приготовление

1. Очистите стебли ревеня и нарежьте его небольшими кусочками.

2. Снимите цедру с лимона, выложите ее в сковородку и размешайте вместе с сахаром. Добавьте масло, соль и помешивайте до тех пор, пока масло не растает.

3. Добавьте в ту же сковородку ревень, помешивайте и обжаривайте 3-4 минуты. Затем выложите содержимое сковородки в смазанную маслом форму для запекания.

4. Взбейте масло с коричневым и белым сахаром до образования пышной массы. Добавляйте яйца по одному и продолжайте взбивать.

5. Добавьте в миску соль, разрыхлитель, корицу, имбирь и мускатный орех. Хорошо перемешайте.

6. Добавьте пахту и взбейте массу еще раз. Постепенно вводите муку и взбивайте, чтобы избежать комочков.

7. Вылейте тесто поверх ревеня и разровняйте.

8. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 30-40 минут. Чтобы узнать, готов ли пирог, проткните его зубочисткой – она должна быть сухой.

9. Достаньте пирог и дайте ему охладиться в течение 5-10 минут. Аккуратно отделите бортики пирога от стенок формы. Положите на форму блюдо и переверните пирог.