Диетолог объяснила, как выбрать качественный чай

При выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах. Об этом порталу NEWS.ru рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

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По словам специалиста, хорошая заварка должна быть упакована в фольгу, которая сохраняет ее свежесть и аромат. Кроме того, она не должна содержать никакого мусора, так как его наличие является признаком некачественного продукта.

После покупки диетолог рекомендует высыпать чайные листы и тщательно их осмотреть. Также не будет лишним понюхать заварку: она должна пахнуть сухой травой, чаем.

"По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Понюхайте ее, если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма", – предупредила врач.

Диетолог также уточнила, что при заливании заварки горячей водой каждый ее листик должен раскрыться, а на поверхности не должно плавать никакого мусора.