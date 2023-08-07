Врач назвал лучший напиток, спасающий от жажды в жару

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, какие напитки лучше пить в жару. Об этом сообщает «Радио 1».

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По словам профессора Продеуса, есть одно правило восполнения жидкости в организме: на один килограмм веса приходится 30 миллилитров воды, но в жару лучше пить больше, потому что люди потеют.

Врач рассказал, что в жаркую погоду не стоит пить горячий чай и кофе, потому что из-за этого жидкость будет еще активнее выводится из организма.

Клинические исследования, как объяснил специалист, лучше всего утоляет жажду охлажденная газированная вода без сахара. Она должна быть из холодильника, с температурой шесть–восемь градусов.