Как отличить настоящий шоколад от подделки

В настоящем шоколаде обязательно должны быть два ингредиента. Важно не спутать масло какао с пальмовым или кокосовым аналогами. Нутрициолог Анастасия Костомаха утверждает, что это принципиальная разница между настоящим шоколадом и его подделкой.

«Нужно обратить внимание на состав. В нем обязательно должны быть два пункта: какао тертое и масло какао. При этом важно не спутать масло какао с пальмовым или кокосовым аналогами. Разница принципиальная», – отметила нутрициолог.

По ее словам, это уже будет не шоколад, и стоить такая кондитерская плитка должна дешевле. Кроме того, разница есть между тертым какао и какао-порошком. Шоколад из частичек бобов должен стоить дешевле, так как в нем меньше пользы и на вкус он попроще.