Нутрициолог назвала полезные свойства лисичек

Нутрициолог Ирина Козлачкова раскрыла полезные свойства лисичек в беседе с «Вестями Подмосковья».

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По словам специалиста, лисички могут быть червивыми, потому что в них содержится хиноманноза, но они безвредны для людей.

Лисички очень богаты бета-каротином — на 100 г грибов приходится 900 мкг бета-каротина. В них также есть клетчатка, нужная для функционирования кишечника и регулирующая уровень холестерина и сахара в крови.

Лисички, по словам врача, богаты витаминами РР, В6, аминокислотами, тиамином, калием, медью и цинком. Их можно есть, не боясь за лишние килограммы, потому, что при варке их калорийность составит 30 ккал на 100 г. Однако в жареных лисичках, как отметила эксперт, калорий будет вдвое больше.

Специалист отметила также, что лисички тяжело усваиваются, поэтому они противопоказаны детям до двух лет. Кроме того, рекомендуется не злоупотреблять этими лисичками при проблемах с ЖКТ, поджелудочной железой или тонкой кишкой.