Эксперт перечислил овощи, из-за которых появляется неприятный запах пота

Также они могут свидетельствовать о сахарном диабете, добавил Охлопков. В таком случае запах пота будет похож на ацетон. По словам эксперта, если же пот пахнет аммиаком, необходимо исключить проблемы с почками. А при туберкулезе и дефиците витамина D он будет иметь уксусный запах, предупредил министр.