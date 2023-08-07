Ужин с минимальными усилиями: новый тренд «девичий ужин» набирает популярность
Эстетичная и лёгкая в приготовлении еда стала новым трендом в Сети. Для неё уже существует термин «девичий ужин». Он заключается в том, чтобы использовать любые продукты, что есть в холодильнике, для наполнения тарелки.
Популярный приём пищи включает в себя сыр, салями, оливки, маринованные огурцы, фрукты, овощи, хлеб и яйца. Пользователи аккуратно выкладывают их на тарелки, создавая ощущение особенного вечера. Результатами они делятся под хештегом #girldinner.
Такой ужин был придуман Оливией Махер из Лос-Анджелеса. Она опубликовала ролик с красивой сервировкой под бодрую музыку. В её ужин вошли хлеб, сыр, виноград и напиток. За месяц подобные кадры сняли более двух тысяч раз.
С увеличением популярности тренд привлёк к себе и негативное внимание. Часть людей высказывают опасения относительно пропаганды подобного образа жизни. Они отмечают, что такой приём пищи несбалансированный и не приносит организму пользы.