Новый тренд «девичий ужин» набирает популярность

Эстетичная и лёгкая в приготовлении еда стала новым трендом в Сети. Для неё уже существует термин «девичий ужин». Он заключается в том, чтобы использовать любые продукты, что есть в холодильнике, для наполнения тарелки.

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Популярный приём пищи включает в себя сыр, салями, оливки, маринованные огурцы, фрукты, овощи, хлеб и яйца. Пользователи аккуратно выкладывают их на тарелки, создавая ощущение особенного вечера. Результатами они делятся под хештегом #girldinner.

Такой ужин был придуман Оливией Махер из Лос-Анджелеса. Она опубликовала ролик с красивой сервировкой под бодрую музыку. В её ужин вошли хлеб, сыр, виноград и напиток. За месяц подобные кадры сняли более двух тысяч раз.