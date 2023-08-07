Продукты, от которых стоит отказаться в жару

В жару в принципе не особенно хочется есть, но при этом неправильный выбор блюд и продуктов, когда за окном 30+, вызывает крайний дискомфорт. С каким же продуктами стоит быть аккуратными, чтобы не получить расстройство и другие проблемы с ЖКТ? Об этом мы поговорили со специалистом.

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Шашлыки и жареное красное мясо

Вообще, с красным мясом в жару стоит быть очень осторожными, так как оно усваивается довольно долго, а на шашлыки мы отправляемся, как правило, в вечернее время. Однако диетологи предупреждают — даже в дневное время с шашлыками, кебабами и другими мясными блюдами, птицу это тоже касается, нужно быть осторожнее. С огромной вероятностью вы столкнетесь с тяжестью и серьезным дискомфортом в различных отделах ЖКТ. Не стоит так рисковать.

Соленья

О том, что соль — большой «друг» отеков и проблем с сосудами, мы все знаем. В жару употребление продуктов и блюд с высоким содержанием соли может приводить к задержке воды в организме, из-за чего можно ожидать такие проблемы, как вздутие, несварение и, конечно, же отечность. Особенно неприятно столкнуться с отеками на лице, которые довольно трудно уходят даже после массажа. Если уж вы не можете отказаться от соленых блюд, старайтесь употреблять их максимум за пять часов до сна.

Кофе