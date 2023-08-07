Продукты, от которых стоит отказаться в жару
В жару в принципе не особенно хочется есть, но при этом неправильный выбор блюд и продуктов, когда за окном 30+, вызывает крайний дискомфорт. С каким же продуктами стоит быть аккуратными, чтобы не получить расстройство и другие проблемы с ЖКТ? Об этом мы поговорили со специалистом.
Шашлыки и жареное красное мясо
Вообще, с красным мясом в жару стоит быть очень осторожными, так как оно усваивается довольно долго, а на шашлыки мы отправляемся, как правило, в вечернее время. Однако диетологи предупреждают — даже в дневное время с шашлыками, кебабами и другими мясными блюдами, птицу это тоже касается, нужно быть осторожнее. С огромной вероятностью вы столкнетесь с тяжестью и серьезным дискомфортом в различных отделах ЖКТ. Не стоит так рисковать.
Соленья
О том, что соль — большой «друг» отеков и проблем с сосудами, мы все знаем. В жару употребление продуктов и блюд с высоким содержанием соли может приводить к задержке воды в организме, из-за чего можно ожидать такие проблемы, как вздутие, несварение и, конечно, же отечность. Особенно неприятно столкнуться с отеками на лице, которые довольно трудно уходят даже после массажа. Если уж вы не можете отказаться от соленых блюд, старайтесь употреблять их максимум за пять часов до сна.
Кофе
Любимый напиток большинства жителей большого города, без которого сложно представить свою офисную жизнь. Но только не летом. Наш организм нуждается в постоянной поддержке водного баланса, который кофе успешно нарушает. Чем выше градус за окном, тем реже стоит тянуться к кружке с ароматным напитком. Попробуйте переключиться на освежающие фруктовые напитки, но только без газа. Идеально, если вы сможете выпивать как минимум несколько литров чистой воды за день.