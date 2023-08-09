Какая рыба самая полезная и сколько ее нужно съедать

Кардиолог Голубева: важно включать в рацион чистые от вредных примесей продукты. Некоторые питательные вещества и полезные элементы наш организм не может синтезировать самостоятельно — их нужно получать извне. Обычно из пищи. В частности, это актуально для кислот омега-3 — ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). А ведь в питании 75% людей наблюдается нехватка омега-3. Этими веществами богата различная рыба.

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Сколько омега-3 нужно съедать в день

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Врач-кардиолог высшей категории Ольга Голубева рассказала, что Роспотребнадзор назвал оптимальную норму для здорового взрослого человека — 0,8–1,6 г в сутки. Однако для беременных, детей, спортсменов, работников физического труда и людей с хроническими болезнями норма другая.

А ВОЗ и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендуют минимум 250 мг омега-3 жирных кислот в день. По мнению обеих организаций, оптимальным можно считать от 2 до 4 г омега-3 жирных кислот в день — для профилактики.

В какой рыбе сколько омега-3

Обычно больше всего омега-3 (из расчёта на 100 граммов) в морской рыбе:

лосось (дикий, свежий) — 2,5 г;

лосось фермерский — 1,4 г;

скумбрия свежая — 2,7 г;

анчоусы — 1,45 г;

сардины — 0,98 г;

тунец — 0,13 г;

форель — 0,94 г.

Также богаты омега-3 морепродукты. В креветках есть 0,31 г жирных кислот, в устрицах — 0,41 г.

Голубева отметила, что взрослому человеку достаточно употреблять такую пищу два раза в неделю, чтобы восполнить дефицит питательных веществ.

«Отмечу, что не стоит пренебрегать добавлением сливочного или растительного масла к рыбе. В советские времена бутерброд с сёмгой и кусочком сливочного масла был верхом счастья, в основном недоступного. Сегодня же масло в рыбном бутерброде как раз доступно, но его намеренно убирают: мы стремимся к стройности, ограничиваем калории. А зря», — посетовала врач.

Она рассказала, что омега-3 лучше усвоится из рыбы с маслом. С ним поджелудочная железа выделит ферменты, которые помогут организму не упустить ценные вещества. В треске тоже есть омега-3, поэтому в блюдо с ней тоже можно добавить сливочное или растительное масло. Но не увлекайтесь бездумно: сильно много жиров — это уже вредно.

Жирные кислоты: какие бывают и чем отличаются друг от друга

Вообще, помимо омеги-3, жирных кислот около 200, в организме человека есть 70. Наиболее важных 20 штук, и омега-3, омега-6 и омега-9 как раз среди них.

Жирные кислоты бывают насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные чаще всего животного происхождения. Ненасыщенные — растительного. Омега-3, 6 и 9 — это ненасыщенные жирные кислоты. По мнению диетологов Роспотребнадзора, в рационе должно быть 35% насыщенных жиров и 65% — ненасыщенных. Все они нужны для нормального функционирования организма: хорошей работы мозга, своевременной регенерации тканей и здоровья кожи.